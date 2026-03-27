Israel tuyên bố sẽ “leo thang và mở rộng” các đòn tập kích Iran

Các cuộc tập kích của Israel vào Iran “sẽ leo thang và mở rộng” nhằm đáp trả việc Iran phóng tên lửa, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết hôm 27/3.

Thủ tướng Israel Netanyahu (thứ2 từ phải sang) bên Bộ trưởng quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng và Giám đốc Mossad. Ảnh: Tài khoản X của Thủ tướng Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, nói trong một tuyên bố được ghi hình: “Thủ tướng Benjamin Netanyahu và tôi đã cảnh báo chế độ Iran hãy ngừng phóng tên lửa vào dân thường ở Israel. Bất chấp những cảnh báo, việc phóng tên lửa vẫn tiếp diễn - và do đó, các cuộc tấn công của IDF vào Iran sẽ leo thang và mở rộng sang các mục tiêu và khu vực khác hỗ trợ chế độ này trong việc chế tạo và vận hành vũ khí chống lại dân thường Israel”.

Tuyên bố của Bộ trưởng Katz không nêu cụ thể hoạt động mở rộng sẽ bao gồm những gì.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng các lãnh đạo và chỉ huy của chế độ Iran và phá hủy khả năng chiến lược của họ”, ông Katz nói thêm.

Israel đã thực hiện các cuộc tấn công hàng ngày vào các mục tiêu bên trong Iran trong gần bốn tuần sau khi phát động cuộc chiến cùng với Mỹ.

Các hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục nhắm mục tiêu vào các chỉ huy cấp cao của Iran, và hôm 26/3, quân đội Israel cho biết họ đã hạ sát chỉ huy của Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran.