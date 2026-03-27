Israel tuyên bố sẽ “leo thang và mở rộng” các đòn tập kích Iran

Thứ Sáu, 19:07, 27/03/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết các cuộc tấn công của nước này vào Iran “sẽ leo thang và mở rộng”.

Các cuộc tập kích của Israel vào Iran “sẽ leo thang và mở rộng” nhằm đáp trả việc Iran phóng tên lửa, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết hôm 27/3.

israel tuyen bo se leo thang va mo rong cac don tap kich iran hinh anh 1
Thủ tướng Israel Netanyahu (thứ2 từ phải sang) bên Bộ trưởng quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng và Giám đốc Mossad. Ảnh: Tài khoản X của Thủ tướng Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, nói trong một tuyên bố được ghi hình: “Thủ tướng Benjamin Netanyahu và tôi đã cảnh báo chế độ Iran hãy ngừng phóng tên lửa vào dân thường ở Israel. Bất chấp những cảnh báo, việc phóng tên lửa vẫn tiếp diễn - và do đó, các cuộc tấn công của IDF vào Iran sẽ leo thang và mở rộng sang các mục tiêu và khu vực khác hỗ trợ chế độ này trong việc chế tạo và vận hành vũ khí chống lại dân thường Israel”.

Tuyên bố của Bộ trưởng Katz không nêu cụ thể hoạt động mở rộng sẽ bao gồm những gì.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng các lãnh đạo và chỉ huy của chế độ Iran và phá hủy khả năng chiến lược của họ”, ông Katz nói thêm.

Israel đã thực hiện các cuộc tấn công hàng ngày vào các mục tiêu bên trong Iran trong gần bốn tuần sau khi phát động cuộc chiến cùng với Mỹ.

Các hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục nhắm mục tiêu vào các chỉ huy cấp cao của Iran, và hôm 26/3, quân đội Israel cho biết họ đã hạ sát chỉ huy của Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran.

hau qua Iran tap kich Israel, Iran na ten lua vao Israel, ho bom Tel Aviv, thiet hai Israel, do nat Israel 24-3-2026 -ap.jpg

Thêm 23 người Israel thương vong do tên lửa Hezbollah và Iran

VOV.VN - Trong số những thương vong này, một người đàn ông Israel khoảng 30 tuổi đã thiệt mạng trong lúc tìm nơi trú ẩn khi Hezbollah tập kích tên lửa vào thành phố Nahariya ở miền bắc Israel, theo cơ quan cứu hộ khẩn cấp quốc gia của Israel Magen David Adom (MDA).

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tin liên quan

Tổng tham mưu trưởng IDF: Quân đội Israel đang thiếu thốn nhân lực nghiêm trọng
VOV.VN - Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, đã cảnh báo các bộ trưởng chính phủ hôm 25/3 rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang chịu áp lực nặng nề do thiếu nhân lực và nhu cầu hoạt động mở rộng.

Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố “đạt được tiến triển” trong đàm phán với Iran
VOV.VN - Hôm 26/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết “đã đạt được tiến triển” trong các cuộc đàm phán với Iran nhưng ông từ chối tiết lộ chi tiết về những đối tác mà ông đã thảo luận cùng.

Iran cảnh báo các khách sạn chứa quân nhân Mỹ có thể là mục tiêu “hợp pháp”
VOV.VN - Iran vừa đưa ra cảnh báo rộng rãi đối với các nhà điều hành cơ sở lưu trú trên khắp Trung Đông, tuyên bố rằng các khách sạn và các cơ sở dân sự khác được sử dụng để chứa quân nhân Mỹ có thể được coi là "mục tiêu phòng thủ hợp pháp" nếu hoạt động này tiếp tục.

Ý đồ của Israel và Mỹ khác nhau thế nào trong xung đột Iran?
VOV.VN - Mỹ và Israel phối hợp cùng tấn công Iran. Nhưng khi cuộc chiến kéo dài sang tuần thứ 3, hai nước bộc lộ một số khác biệt trong cách nhìn nhận về tiến trình cuộc chiến.

