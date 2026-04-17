Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh trước giờ ngừng bắn

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này tối 16/4 đã tập kích nhiều bệ phóng tên lửa của Phong trào Hezbollah ở Lebanon. Đợt tấn công nhằm đáp trả vụ Hezbollah phóng khoảng 10 quả rocket về phía Bắc Israel, ngay trước khi lệnh ngừng bắn 10 ngày ở Lebanon có hiệu lực.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối giờ chiều qua thông báo Israel và Lebanon đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày ở Lebanon. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực lúc 23h ngày 16/4, giờ địa phương, tức 4h sáng ngày 17/4, giờ Hà Nội.

Ngay trong tối qua, cả Chính phủ Israel, Chính phủ Lebanon và lực lượng Hezbollah, đã tuyên bố chấp nhận ngừng bắn. Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định nước này có cơ hội lịch sử để đạt được thỏa thuận hòa bình với Lebanon. Trong khi đó, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam coi việc đạt được ngừng bắn là thành quả quan trọng, bày tỏ hy vọng những người Lebanon phải đi sơ tán vì giao tranh, sẽ sớm được trở về nhà. Về phía lực lượng Hezbollah, một nghị sỹ của nhóm này thông báo Hezbollah sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn với Israel, nếu quân đội chiếm đóng chấm dứt các cuộc tấn công.

Người dân tại Lebanon trở về nhà sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Nguồn: Reuters

Theo nhận định của truyền thông và giới phân tích khu vực, khả năng tuân thủ và duy trì lệnh ngừng bắn mới ở Lebanon khá mong manh. Nguyên nhân là bởi lệnh ngừng bắn không bao gồm việc rút lực lượng Israel ra khỏi khu vực phía Nam Lebanon, đồng thời cho phép Israel được bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp tự vệ cần thiết trước các mối đe dọa. Tờ The Times of Israel tối qua cũng khẳng định, lệnh ngừng bắn 10 ngày mà Israel đã chấp thuận, cho phép quân đội nước này được tiến hành các cuộc tập kích chống lại “các cuộc tấn công được lên kế hoạch, sắp sửa hoặc đang diễn ra”.

Trước đó, thực tế triển khai lệnh ngừng bắn ở Lebanon từ cuối tháng 11/2024 đến tháng 2/2026 cũng cho thấy quân đội Israel thường xuyên phát động các cuộc không kích và tấn công bộ binh vào Lebanon, viện lý do Hezbollah vi phạm cam kết, hay phát hiện mối đe dọa nguy hiểm nhằm vào Israel.

Bất chấp lo lắng này, nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon, coi đây là nền tảng quan trọng để hai bên đàm phán và đi đến thỏa thuận bền vững hơn, đặt dấu chấm hết cuộc tái chiến đẫm máu đã cướp đi mạng sống của hơn 2.000 người ở Lebanon.