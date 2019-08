Israel và Palestine đụng độ, hàng chục người bị thương

Ngày 11/8, đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát Israel và những tín đồ Hồi giáo tại đền Al-Aqsa linh thiêng ở thành phố Jerusalem khi các ngày lễ của người Hồi giáo và Do Thái trùng với nhau dẫn tới căng thẳng tại đây.



Cảnh sát đã phóng lựu đạn âm thanh vào người biểu tình Palestine đang tụ tập tại đền Al-Aqsa, mà người Do Thái gọi là Núi Đền. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết, đã có 61 người bị thương trong các cuộc đụng độ, trong đó khoảng 15 người phải nhập viện. Phía cảnh sát Israel thì cho biết, 4 cảnh sát bị thương và đã bắt giữ 7 đối tượng.

Lực lượng an ninh Israel gác tại đền Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 11/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 11/8 là ngày khởi đầu lễ Hiến sinh và cũng là ngày lễ Tisha B'av của người Do Thái. Rất nhiều tín đồ đã tới thăm ngôi đền thiêng đối với cả hai tôn giáo này. Nhằm giảm căng thẳng, cảnh sát ban đầu đã cấm du khách người Do Thái vào đền trong ngày 11/8. Tuy nhiên, trước làn sóng chỉ trích tăng cao, cảnh sát sau đó đã buộc phải mở lại cánh cửa duy nhất mà người Do thái có thể sử dụng để vào ngôi đền.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 11/8 tuyên bố, quyết định cho phép người Do thái vào đền thờ này đưa ra sau khi tham vấn với các lực lượng an ninh.