Israel yêu cầu Nga trục xuất phái đoàn Hamas

“Hamas là một tổ chức khủng bố còn tệ hơn cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Lior Haiat cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Ảnh chụp từ thành phố Sderot, miền Nam Israel cho thấy khói bụi bốc lên ở phía Bắc Gaza sau cuộc không kích của Israel ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP

Ông Haiat nhấn mạnh thêm: “Israel lên án việc mời các quan chức cấp cao của Hamas tới Moscow, đây là hành động hỗ trợ khủng bố và hợp pháp hóa hành động tàn bạo của những kẻ khủng bố. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Nga trục xuất những kẻ khủng bố ngay lập tức”.

Ông Hiat cho biết, hơn 1.400 người đã thiệt mạng và 220 người khác bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/10 xác nhận, phái đoàn Hamas do ông Moussa Abu Marzouk, thành viên cấp cao trong hội đồng chính trị của lực lượng này dẫn đầu đã đến Moscow. Chủ đề cuộc đàm phán giữa phái đoàn Hamas với Nga là thả con tin và sơ tán an toàn công dân Nga cũng như công dân nước ngoài khác hiện đang mắc kẹt ở Gaza do lệnh phong tỏa của Israel.

Israel ban đầu cho biết, khoảng 200 người đã bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công của Hamas hồi đầu tháng này. Con số sau đó đã tăng lên 224 người. Tuy nhiên, Hamas nói rằng 50 con tin cùng với hơn 7.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc không kích và pháo binh của Israel vào Gaza.

Trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ làm mọi điều có thể để giải cứu con tin, mục tiêu chính của ông là “loại bỏ Hamas bằng cách phá hủy năng lực quản lý và quân sự của lực lượng này”.