Ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương trong đòn tập kích vào căn cứ ở Saudi Arabia

Theo các quan chức Mỹ, ít nhất 10 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong một cuộc tấn công nhằm vào Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia. Không có trường hợp thiệt mạng trong vụ việc.

Ảnh vệ tinh cho thấy máy bay ở căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, ngày 17/2/2026. Ảnh: Planet Labs PBC/Reuters

Một quan chức cho biết ít nhất hai binh sĩ bị thương do mảnh đạn, nhưng không đe dọa tính mạng. Một số quân nhân khác cũng bị ảnh hưởng, song mức độ và tính chất chấn thương chưa được làm rõ.

Trong khi đó, một quan chức khác của Mỹ cho biết, vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do Iran sử dụng xảy ra ngày 27/3 đã khiến nhiều máy bay tiếp dầu của Mỹ tại căn cứ bị hư hại. Thông tin này được đưa ra sau khi các hình ảnh vệ tinh cho thấy dấu hiệu hư hại đối với máy bay tại căn cứ Prince Sultan xuất hiện trên mạng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cùng ngày cho biết đã có hơn 300 binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.