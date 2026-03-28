Ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương trong đòn tập kích vào căn cứ ở Saudi Arabia

Thứ Bảy, 09:44, 28/03/2026
VOV.VN - Một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV được cho là của Iran nhằm vào căn cứ không quân Mỹ tại Saudi Arabia khiến ít nhất 10 binh sĩ bị thương, nhiều máy bay hư hại.

Theo các quan chức Mỹ, ít nhất 10 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong một cuộc tấn công nhằm vào Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia. Không có trường hợp thiệt mạng trong vụ việc.

Ảnh vệ tinh cho thấy máy bay ở căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, ngày 17/2/2026. Ảnh: Planet Labs PBC/Reuters
Ảnh vệ tinh cho thấy máy bay ở căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, ngày 17/2/2026. Ảnh: Planet Labs PBC/Reuters

Một quan chức cho biết ít nhất hai binh sĩ bị thương do mảnh đạn, nhưng không đe dọa tính mạng. Một số quân nhân khác cũng bị ảnh hưởng, song mức độ và tính chất chấn thương chưa được làm rõ.

Trong khi đó, một quan chức khác của Mỹ cho biết, vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do Iran sử dụng xảy ra ngày 27/3 đã khiến nhiều máy bay tiếp dầu của Mỹ tại căn cứ bị hư hại. Thông tin này được đưa ra sau khi các hình ảnh vệ tinh cho thấy dấu hiệu hư hại đối với máy bay tại căn cứ Prince Sultan xuất hiện trên mạng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cùng ngày cho biết đã có hơn 300 binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Mỹ Iran Saudi Arabia Trung Đông căn cứ không quân UAV tên lửa binh sĩ Mỹ
Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ sớm nhận được phản hồi của Iran về đề xuẩt hòa bình 15 điểm
Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ sớm nhận được phản hồi của Iran về đề xuẩt hòa bình 15 điểm

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Iran về đề xuất 15 điểm do chính quyền Tổng thống Trump đưa ra nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cho biết câu trả lời "có thể sẽ đến sớm".

Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ sớm nhận được phản hồi của Iran về đề xuẩt hòa bình 15 điểm

Ngoại trưởng Mỹ: Sẽ sớm nhận được phản hồi của Iran về đề xuẩt hòa bình 15 điểm

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Iran về đề xuất 15 điểm do chính quyền Tổng thống Trump đưa ra nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông cho biết câu trả lời "có thể sẽ đến sớm".

Tổng thống Trump đe dọa cắt giảm chi phí bảo vệ NATO vì vấn đề Iran
Tổng thống Trump đe dọa cắt giảm chi phí bảo vệ NATO vì vấn đề Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể xem xét cắt giảm chi tiêu dành cho việc bảo vệ các đồng minh NATO, sau khi một số quốc gia châu Âu không đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ của ông trong chiến dịch nhằm vào Iran.

Tổng thống Trump đe dọa cắt giảm chi phí bảo vệ NATO vì vấn đề Iran

Tổng thống Trump đe dọa cắt giảm chi phí bảo vệ NATO vì vấn đề Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể xem xét cắt giảm chi tiêu dành cho việc bảo vệ các đồng minh NATO, sau khi một số quốc gia châu Âu không đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ của ông trong chiến dịch nhằm vào Iran.

Mỹ dồn quân tới Trung Đông, hé lộ 3 kịch bản tấn công Iran
Mỹ dồn quân tới Trung Đông, hé lộ 3 kịch bản tấn công Iran

VOV.VN - Mỹ tăng cường triển khai lực lượng tới Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về các kịch bản tấn công Iran, trong đó có phương án đánh chiếm đảo chiến lược và đột kích cơ sở hạt nhân.

Mỹ dồn quân tới Trung Đông, hé lộ 3 kịch bản tấn công Iran

Mỹ dồn quân tới Trung Đông, hé lộ 3 kịch bản tấn công Iran

VOV.VN - Mỹ tăng cường triển khai lực lượng tới Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về các kịch bản tấn công Iran, trong đó có phương án đánh chiếm đảo chiến lược và đột kích cơ sở hạt nhân.

