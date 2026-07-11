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Ít nhất 12 người thiệt mạng do cháy rừng nghiêm trọng tại miền Nam Tây Ban Nha

Thứ Bảy, 19:07, 11/07/2026
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VOV.VN - Ít nhất 12 người thiệt mạng, 23 người mất tích sau vụ cháy rừng lớn tại vùng Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha. Nắng nóng kéo dài và gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Ngày 10/7, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 23 người khác bị mất tích trong một vụ cháy rừng lớn xảy ra tại khu vực Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha.

Thảm họa xảy ra trong bối cảnh nước này đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao và gió mạnh, khiến ngọn lửa lan rộng nhanh và gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

It nhat 12 nguoi thiet mang do chay rung nghiem trong tai mien nam tay ban nha hinh anh 1
Nhiều nạn nhân bị mắc kẹt và tử nạn ngay trong ô tô hoặc trên đường tìm cách tháo chạy khỏi biển lửa - Ảnh: Reuters

Theo giới chức địa phương, đám cháy bùng phát dữ dội và lan nhanh như vũ bão, thiêu rụi hàng nghìn héc-ta rừng. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, 23 người khác hiện vẫn mất tích, trong khi hàng nghìn người dân và du khách buộc phải sơ tán khẩn cấp ngay trong đêm. Đáng lo ngại, nhiều nạn nhân bị mắc kẹt và tử nạn ngay trong ô tô hoặc trên đường tìm cách tháo chạy khỏi biển lửa.

Đến nay, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Hàng trăm lính cứu hỏa, binh sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy đã được huy động tham gia dập lửa. Tuy nhiên, công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn do thời tiết khô nóng, gió mạnh và địa hình phức tạp khiến ngọn lửa tiếp tục lan rộng.

Giới chức Tây Ban Nha cho biết thời tiết cực đoan kết hợp với tình trạng thảm thực vật khô hạn đã làm gia tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng trên diện rộng. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đang khiến các đợt thiên tai tại Nam Âu ngày càng khốc liệt và khó lường hơn.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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