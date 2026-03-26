Ít nhất 28 người thiệt mạng do bị tấn công bằng máy bay không người lái ở Sudan

Cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) gần đây đã chứng kiến ​​sự gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV, nhằm vào các địa điểm đông người gây thương vong lớn cho dân thường.

Theo cơ quan y tế địa phương, cuộc tấn công xảy ra tại một khu chợ ở thị trấn Saraf Omra thuộc bang Bắc Darfur, đã khiến 22 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Các nhân chứng cho biết, UAV đã tấn công một xe chở dầu, khiến chiếc xe bốc cháy cùng với một phần của khu chợ.

Cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một chiếc xe tải đang di chuyển trên một con đường ở bang Bắc Kordofan, khu vực do quân đội Sudan kiểm soát, khiến 6 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hơn 500 dân thường đã thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng UAV, chỉ tính từ ngày 1/1 đến ngày 15/3 năm nay, chủ yếu tại khu vực Kordofan, nơi giao tranh hiện diễn ra khốc liệt.