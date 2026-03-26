Ít nhất 28 người thiệt mạng do bị tấn công bằng máy bay không người lái ở Sudan

Thứ Năm, 23:23, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại Sudan trong hôm qua (25/3), một vụ tại khu chợ ở Darfur và vụ còn lại dọc theo một con đường ở Kordofan, đã khiến ít nhất 28 dân thường thiệt mạng.

Cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) gần đây đã chứng kiến ​​sự gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV, nhằm vào các địa điểm đông người gây thương vong lớn cho dân thường.

Theo cơ quan y tế địa phương, cuộc tấn công xảy ra tại một khu chợ ở thị trấn Saraf Omra thuộc bang Bắc Darfur, đã khiến 22 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Các nhân chứng cho biết, UAV đã tấn công một xe chở dầu, khiến chiếc xe bốc cháy cùng với một phần của khu chợ.

It nhat 28 nguoi thiet mang do bi tan cong bang may bay khong nguoi lai o sudan hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một chiếc xe tải đang di chuyển trên một con đường ở bang Bắc Kordofan, khu vực do quân đội Sudan kiểm soát, khiến 6 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hơn 500 dân thường đã thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng UAV, chỉ tính từ ngày 1/1 đến ngày 15/3 năm nay, chủ yếu tại khu vực Kordofan, nơi giao tranh hiện diễn ra khốc liệt.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Sudan: 28 người chết trong cuộc tấn công của Lực lượng hỗ trợ nhanh tại Darfur

VOV.VN - Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) vào một thị trấn ở Darfur, Sudan, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang bạo lực và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại quốc gia này.

Cộng hòa Chad đóng cửa biên giới với Sudan sau các cuộc đụng độ

VOV.VN - Ngày 23/2, Cộng hòa Chad đã đóng cửa biên giới với Sudan, sau các cuộc đụng độ cuối tuần liên quan đến cuộc xung đột ở Sudan, khiến 5 binh sĩ nước này thiệt mạng.

Giao tranh ác liệt tại khu vực Kordofan, Sudan: Hơn 100.000 người phải chạy trốn

VOV.VN - Khu vực Kordofan đã trở thành biểu tượng cho bạo lực ở Sudan trong thời gian qua, nơi hàng trăm nghìn người phải di dời và đối mặt với nạn đói, do các cuộc tấn công lẫn nhau của quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) diễn ra hàng ngày.

