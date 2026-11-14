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Italy phạt Meta 805 triệu euro vì truy cập ảnh, video cá nhân trái phép

Thứ Bảy, 21:56, 14/11/2026
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VOV.VN - Cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy phạt Meta 805 triệu euro vì sử dụng tính năng trên Facebook để truy cập ảnh, video trong thư viện cá nhân của người dùng Android mà không có sự đồng ý hoặc thông báo trước.

Ngày 14/11, cơ quan bảo vệ dữ liệu của Italy thông báo phạt nền tảng Meta 805 triệu Euro, tương đương 887 triệu USD. Theo cơ quan này, Meta đã sử dụng một tính năng trên ứng dụng Facebook để truy cập ảnh và video lưu trữ trên thiết bị của người dùng, sau đó đề xuất những nội dung người dùng có thể đăng tải. Meta sẽ có 60 ngày để tắt tính năng mặc định này và phải tiến hành xin phép người dùng riêng biệt trước khi tiếp tục áp dụng tính năng này.

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Ảnh minh họa - nguồn: Reuters.

Cuộc điều tra của nhà chức trách Italy bắt đầu từ năm 2025, nhưng không xem xét khả năng Meta sử dụng dữ liệu ảnh và video của người dùng để phục vụ huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI). Meta cũng đã phủ nhận việc này.

Mức phạt do Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Italy đưa ra lần này tương đương khoảng 0,47% tổng doanh thu toàn cầu của Meta. Công ty Meta hiện chưa đưa ra bình luận về phán quyết trên.

Quốc Khánh/VOV1
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