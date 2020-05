Italy vẫn là nước có số người chết vì Covid-19 cao nhất trong EU

Italy hiện là quốc gia có số người chết do Covid-19 cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Anh. Ảnh: AFP

Số liệu do nhà chức trách Italy cung cấp cho biết, trong ngày 8/5, nước này ghi nhận thêm 243 ca tử vong mới do Covid-19, nâng tổng số người chết do dịch lên 30.201 người. Dù con số đã giảm hơn so với một ngày trước đó song số ca tử vong do dịch tại Italy vẫn được xem là cao nhất trong Liên minh châu Âu. Số ca lây nhiễm trong ngày ở nước này là hơn 1.300 ca, nâng tổng số ca lây nhiễm lên hơn 217.000 người.



Nhằm giảm bớt áp lực cho nền kinh tế, Italy đã bắt đầu nới lỏng hạn chế. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, biện pháp này khiến Italy trở thành một quả bom nổ chậm. Italy hiện là quốc gia có số người chết do Covid-19 cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Anh./.