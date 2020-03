Johns Hopkins: Số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ đã vượt mốc 3.000

Trường Đại học Johns Hopkins uy tín của Mỹ đã đưa ra các con số này dựa trên thông tin từ giới chức liên bang và địa phương của Mỹ.

Bản đồ các vùng mắc Covid-19 (màu đỏ) ở Mỹ. Ảnh: Đại học Johns Hopkins.

Bản cập nhật của Johns Hopkins ghi nhận 3.008 ca tử vong trong tổng số 163.429 người mắc Covid-19. Hiện quốc gia này mới chỉ có 5.764 ca khỏi bệnh này. (Còn theo trang cập nhật thống kê theo thời gian thực Worldometer, con số tử vong do Covid-19 ở Mỹ đã là 3.156 người – ND).



Mỹ hiện nay vẫn đang đứng đầu thế giới về số ca mắc Covid-19, vượt xa cả Italy, Tây Ban Nha, và Trung Quốc. Hôm 29/3, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông dự kiến đợt bùng phát Covid-19 tại Mỹ sẽ lên tới đỉnh trong 2 tuần tới.

Hồi tháng 12/2019, giới chức Trung Quốc thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về sự bùng phát của dịch Covid-19, lúc đó chỉ gọi là dịch viêm phổi lạ, khởi phát ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc. Nay các ca bệnh Covid-19 đã được ghi nhận ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

WHO vào ngày 11/3 đã tuyên bố dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona gây ra là một đại dịch. Hiện đã có tới gần 780.000 người mắc Covid-19 và gần 38.000 người chết do bệnh này./.