Jordan không kích Syria, ít nhất 5 dân thường thiệt mạng

Tối qua, không quân Jordan đã tiến hành chiến dịch không kích bất ngờ vào phía Nam Syria, nhắm mục tiêu là các hang ổ của khủng bố. Báo cáo ban đầu khẳng định ít nhất 5 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Chính phủ Syria khẳng định giới chức Jordan đã không thông báo về đợt tập kích đêm qua. Trong khi đó, chính quyền địa phương Nam Syria cho biết 5 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Jordan.

Khu vực biên giới Syria - Jordan. (Ảnh Reuters)

Trước đó, quân đội Jordan ra tuyên bố khẳng định các nhóm khủng bị không kích đêm qua, là thủ phạm liên quan cuộc tấn công khủng bố nhắm vào nhà thờ Hamoud ở Jordan hôm 23/10 khiến 8 người thiệt mạng. Đòn không kích đã loại khỏi vòng chiến đấu nhiều tay súng, phá hủy nhiều công trình và phương tiện của các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan khác, không được đề cập.

Đây là lần đầu tiên kể từ Syria có chính quyền mới sau sụ đổ của chính quyền Tổng thống Bashar Al Assad tháng 12/2024, Jordan công khai xác nhận tập kích vào quốc gia láng giềng để tiêu diệt khủng bố. Động thái khiến một số nhà phân tích lo ngại Syria có thể trở thành điểm nóng căng thẳng mới tại khu vực. Trước đó, quốc gia Arab cũng hứng chịu chiến dịch tập kích liên tiếp trong nhiều năm qua của quân đội Israel, viện cùng lý do bảo vệ an ninh.