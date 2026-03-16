Kazakhstan tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

Đây là lần cải cách Hiến pháp thứ bảy trong 35 năm độc lập của Kazakhstan và là cuộc trưng cầu hiến pháp thứ hai dưới thời Tổng thống Tokayev. Cuộc bỏ phiếu được tiến hành theo một câu hỏi duy nhất trong đó cử tri chấp thuận hay bác bỏ toàn bộ dự thảo Hiến pháp đã được công bố trên truyền thông từ tháng 2/2026.

Các thành viên ủy ban bầu cử Kazakhstan kiểm phiếu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa trong ngày trưng cầu ý dân về hiến pháp mới tại Almaty, Kazakhstan, ngày 15/3/2026. Ảnh: Reuters

Dự thảo Hiến pháp mới thay đổi đáng kể cấu trúc quyền lực nhà nước như khôi phục chức vụ Phó Tổng thống, thay thế vị trí Cố vấn Nhà nước hiện nay. Đồng thời, hệ thống lập pháp cũng được cải tổ khi quốc hội lưỡng viện hiện tại được thay bằng cơ quan lập pháp một viện mang tên Kurultai, gồm 145 đại biểu với nhiệm kỳ 5 năm.

Ngoài ra, Dự thảo Hiến pháp mới còn thành lập Hội đồng Nhân dân Kazakhstan, cơ quan có nhiệm vụ tư vấn về các vấn đề chính sách quan trọng, thúc đẩy đoàn kết dân tộc và đề xuất sáng kiến lập pháp hoặc trưng cầu dân ý. Một số thay đổi đáng chú ý khác gồm cấm công dân mang hai hoặc nhiều quốc tịch, điều chỉnh quy định về việc sử dụng tiếng Nga trong cơ quan nhà nước, cũng như siết chặt quy định về nguồn tài trợ nước ngoài đối với các tổ chức và đảng phái chính trị.