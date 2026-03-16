Kazakhstan tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới

Thứ Hai, 06:54, 16/03/2026
VOV.VN - Ngày 15/3, Kazakhstan đã tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp mới, trong đó theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, 86,7% cử tri bỏ phiếu ủng hộ với tỷ lệ tham gia đạt 75,3%. Văn bản hiến pháp mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Đây là lần cải cách Hiến pháp thứ bảy trong 35 năm độc lập của Kazakhstan và là cuộc trưng cầu hiến pháp thứ hai dưới thời Tổng thống Tokayev. Cuộc bỏ phiếu được tiến hành theo một câu hỏi duy nhất trong đó cử tri chấp thuận hay bác bỏ toàn bộ dự thảo Hiến pháp đã được công bố trên truyền thông từ tháng 2/2026.

kazakhstan to chuc trung cau y dan ve hien phap moi hinh anh 1
Các thành viên ủy ban bầu cử Kazakhstan kiểm phiếu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa trong ngày trưng cầu ý dân về hiến pháp mới tại Almaty, Kazakhstan, ngày 15/3/2026. Ảnh: Reuters

Dự thảo Hiến pháp mới thay đổi đáng kể cấu trúc quyền lực nhà nước như khôi phục chức vụ Phó Tổng thống, thay thế vị trí Cố vấn Nhà nước hiện nay. Đồng thời, hệ thống lập pháp cũng được cải tổ khi quốc hội lưỡng viện hiện tại được thay bằng cơ quan lập pháp một viện mang tên Kurultai, gồm 145 đại biểu với nhiệm kỳ 5 năm.

Ngoài ra, Dự thảo Hiến pháp mới còn thành lập Hội đồng Nhân dân Kazakhstan, cơ quan có nhiệm vụ tư vấn về các vấn đề chính sách quan trọng, thúc đẩy đoàn kết dân tộc và đề xuất sáng kiến lập pháp hoặc trưng cầu dân ý. Một số thay đổi đáng chú ý khác gồm cấm công dân mang hai hoặc nhiều quốc tịch, điều chỉnh quy định về việc sử dụng tiếng Nga trong cơ quan nhà nước, cũng như siết chặt quy định về nguồn tài trợ nước ngoài đối với các tổ chức và đảng phái chính trị.

Tổng thống Trump: Kazakhstan sắp gia nhập Hiệp định Abraham

VOV.VN - Ngày 6/11, Tổng thống Trump cho biết Kazakhstan sẽ gia nhập Hiệp định Abraham – sáng kiến nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Hồi giáo, đánh dấu bước mở rộng mới trong tiến trình ngoại giao do Mỹ làm trung gian.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tag: Kazakhstan trưng cầu ý dân hiến pháp mới hiến pháp Kazakhstan
Nga và Kazakhstan tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Nga và Kazakhstan tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Nga và Kazakhstan tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài hai ngày của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tới Liên bang Nga đã kết thúc tốt đẹp với việc hai bên ký Tuyên bố về việc nâng tầm quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện mới.

Nga - Kazakhstan thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác năng lượng, vận tải
Nga - Kazakhstan thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác năng lượng, vận tải

Nga - Kazakhstan thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác năng lượng, vận tải

VOV.VN - Trong bối cảnh chuẩn bị cho chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Kazakhstan - Tokayev tới Nga, hai bên đã tổ chức Phiên họp lần thứ 26 của Ủy ban Liên Chính phủ về Hợp tác Nga - Kazakhstan và thảo luận về việc triển khai các dự án hợp tác trong lĩnh vực trọng điểm. 

Tăng cường hợp tác giữa các nữ doanh nhân Việt Nam với Phillippines và Kazakhstan
Tăng cường hợp tác giữa các nữ doanh nhân Việt Nam với Phillippines và Kazakhstan

Tăng cường hợp tác giữa các nữ doanh nhân Việt Nam với Phillippines và Kazakhstan

VOV.VN - Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 35 diễn ra từ 3-5/7/2025, tại Berlin,Cộng hòa Liên bang Đức, các đại biểu nữ doanh nhân của Việt Nam đã tham dự chương trình kết nối kinh doanh với đoàn đại biểu đến từ Philippines và Kazakhstan.

