Kẻ xả súng sát hại cảnh sát ở Montreal để lại “tuyên ngôn” thù ghét hơn 100 trang

Cảnh sát trưởng Montreal Fady Dagher cho biết tại cuộc họp báo rằng một nữ cảnh sát khác bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng hiện sức khỏe đã ổn định. Ngoài ra, một người dân bị thương nhẹ.

Cảnh sát gần hiện trường vụ xả súng ở Montreal, Canada ngay 22/6. Ảnh: Getty

Các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật cho rằng tay súng đã nhắm vào lực lượng cảnh sát.

“Có vẻ như đây là một vụ phục kích”, một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Canada cho biết. Cảnh sát đang xem xét một tài liệu được cho là “tuyên ngôn” dài hơn 100 trang mà họ tin có thể do tay súng viết. Theo các nguồn tin điều tra, tài liệu này được cho là mang tư tưởng cực đoan, thù ghét phụ nữ.

Nằm cách khu trung tâm Montreal chưa đầy 8 km, Côte-des-Neiges vốn là một khu dân cư hiện đại và yên bình. Đây là khu vực đa dạng về sắc tộc và văn hóa, trong đó có những cộng đồng mang đậm bản sắc Do Thái với nhiều tổ chức và cơ sở sinh hoạt riêng. Sự yên bình đó đã bị phá vỡ vào đầu giờ chiều khi người dân được yêu cầu ở yên trong nhà và khóa cửa trong nhiều giờ, trong lúc lực lượng chức năng truy tìm một “nghi phạm có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm”.

Theo cảnh sát, khoảng 11h35 sáng, lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi khẩn cấp thông báo về tiếng súng và một khẩu súng thò ra từ cửa sổ một tòa nhà trên đại lộ Décarie. Khi các sĩ quan đến hiện trường, họ đã bị bắn từ ngoài đường. Cảnh sát tin rằng nghi phạm hành động một mình.

“Hôm nay, chúng tôi đã mất đi một đồng đội khi anh ấy đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ cộng đồng”, Cảnh sát trưởng Dagher nói với các phóng viên.

Ông cho biết một khẩu súng trường dài được cho là vũ khí của nghi phạm đã được thu giữ tại hiện trường. Cảnh sát hiện vẫn đang phong tỏa khu vực và tiếp tục tìm kiếm xem có thêm nạn nhân nào khác hay không.

Nhà chức trách yêu cầu người dân tiếp tục tránh xa khu vực này. Những người đang ở trong phạm vi phong tỏa được khuyến cáo ở trong nhà cho đến khi có thông báo mới.