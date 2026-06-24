Khai mạc Diễn đàn chính sách đối ngoại hàng đầu của Nga lần thứ 12 tại Moscow

Là Diễn đàn chính sách đối ngoại hàng đầu của Nga, Diễn đàn quốc tế “Primakov Readings” năm nay có chủ đề “Thế giới không luật lệ: Cuộc chơi quyền lực?”. Diễn đàn phản ánh mối quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế trước xu thế phân mảnh toàn cầu, cạnh tranh chiến lược gia tăng và những thách thức an ninh mới nổi.

Các Diễn giả tại Phiên khai mạc Diễn đàn

Diễn ra trong hai ngày 23, 24/6, Diễn đàn tập trung thảo luận các hệ quả toàn cầu của xung đột khu vực, đặc biệt là tình hình Trung Đông; các kịch bản trật tự thế giới mới; rào cản đối với thương mại và đầu tư toàn cầu; cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo; những thách thức đối với kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược. Vấn đề an ninh Á-Âu trong bối cảnh Nga giữ chức Chủ tịch Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) cũng là nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự.

Diễn đàn tập trung thảo luận các hệ quả toàn cầu của xung đột khu vực, đặc biệt là tình hình Trung Đông

Diễn đàn năm nay được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế, một viện nghiên cứu hàng đầu của Nga, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế Alexander Dynkin nhấn mạnh, sự hiện diện của vũ khí hạt nhân tạo ra bước ngoặt căn bản so với quá khứ. Vì vậy, thách thức mang tính sống còn hiện nay là định hình những đường nét của trật tự thế giới tương lai mà không vượt qua “ranh giới không thể đảo ngược”.

Diễn dàn thu hút sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, nhà ngoại giao, các chuyên gia hàng đầu và các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới.

“Primakov Readings” là một trong những Diễn đàn quốc tế uy tín và có tầm ảnh hưởng lớn. Diễn ra thường niên từ năm 2015, Diễn đàn thu hút sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, nhà ngoại giao, các chuyên gia hàng đầu và các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới.

Hôm nay (24/6), theo thông lệ, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn.