Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51

Hội nghị AMM51 diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc tế Singapore Expo, Singapore.

Thủ tướng Lý Hiển Long tại AMM 51.

Hội nghị có sự tham dự của 10 Bộ trưởng của 10 nước ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore - Chủ tịch của AMM 51 chủ trì Hội nghị. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đến dự và phát biểu chào mừng phiên khai mạc. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu.

Mở đầu phiên khai mạc, nước chủ nhà Singapore bày tỏ sự chia sẻ với thảm họa vỡ đập thủy điện Attapeu của Lào và vụ động đất mạnh gây nhiều thiệt hại tại Indonesia thời gian gần đây; khẳng định, ASEAN sẽ luôn luôn sát cánh bên cạnh các nước thành viên, hỗ trợ giúp đỡ Lào và Indonesia vượt qua những mất mát này.

Tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Singapore - Chủ tịch của AMM 51 Vivian Balakrishnan đánh giá cao sự hợp tác của các nước ASEAN trong quá trình xây dựng các chương trình nghị sự cho Hội nghị, đồng thời bày tỏ quyết tâm của ASEAN trong việc thực hiện các mục tiêu mà khu vực đã đề ra, đó là xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất trên cơ sở các nguyên tắc và giá trị cơ bản của toàn khu vực.

Bộ trưởng Vivian Balakrishnan cũng nhấn mạnh, ASEAN vừa đánh dấu mốc 50 năm hình thành và phát triển với những thành tựu to lớn, trong đó thành tựu lớn nhất là hình thành được một cộng đồng chung ASEAN. Đó là nhờ sức mạnh đoàn kết của tất cả các thành viên trong khối. Những thành tựu đó sẽ là tiền đề, tạo động lực để ASEAN tiếp tục trở thành trụ cột phát triển của khu vực.

Bộ trưởng Vivian Balakrishnan khẳng định, ASEAN cần phải giữ được vai trò trung tâm ở khu vực đang định hình: "Có rất nhiều thách thức mới khó lường đang ở phía trước, do đó, việc chúng ta duy trì đoàn kết và giữ vai trò trung tâm chính là chìa khóa để đảm bảo các nguyên tắc của ASEAN. Chúng ta cần phải tiếp tục duy trì một ASEAN mở, tự do hóa thương mại, cân bằng các lợi ích dựa trên luật lệ chung. Để có được một khu vực ASEAN thành công, chúng ta cũng cần phải mở rộng hợp tác các đối tác, thảo luận những lợi ích chung và xây dựng lòng tin lẫn nhau".

Khai mạc AMM 51.

Bộ trưởng Vivian Balakrishnan nhấn mạnh rằng, trong năm chủ tịch ASEAN 2018, Singapore lấy chủ đề “ASEAN tự cường và sáng tạo”, thể hiện một thông điệp xuyên suốt về vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực, đề cao giá trị sáng tạo và phát triển sau khi ASEAN đã trở thành một cộng đồng chung. Thông điệp đó xuyên suốt trong năm nay và sẽ trở thành giá trị của ASEAN, có ảnh hưởng đến từng quốc gia, từng doanh nghiệp, từng người dân.

Phát biểu chào mừng phiên khai mạc của Hội nghị Bộ trưởng AMM 51, Thủ tướng nước chủ nhà Singapore Lý Hiển Long cũng đề cao các giá trị của ASEAN, coi giá trị lớn nhất của ASEAN hiện nay là đã tạo được một sự đoàn kết nhất trí cao trong nhiều vấn đề quan trọng của ASEAN. Chính những giá trị đó sẽ giúp ASEAN thực hiện thành công các mục tiêu mang tính dài hạn, mà trước mắt là đến năm 2025. Thủ tướng Lý Hiển Long cũng kêu gọi các nước ASEAN và các bên đối thoại có các cuộc họp cởi mở, chia sẻ những vấn đề quan tâm chung và ưu tiên là xây dựng một khu vực ASEAN hòa bình ổn định và thịnh vượng góp phần thúc đẩy chung vào quá trình phát triển của toàn cầu.

Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu: "Tôi nghĩ rằng, có hai vấn đề đặc biệt mà chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Thứ nhất, đó là kết nối về kinh tế, trong đó cần phải tăng cường đối thoại với các nước đối tác, duy trì các luật lệ quốc tế trong thương mại. Trước mắt là sớm hoàn thành Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP. Thứ 2 là phải sử dụng công nghệ để kết nối chặt chẽ ASEAN hơn nữa, điều này thích hợp khi mà chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. ASEAN cần phải đổi mới, sáng tạo xây dựng khu vực kết nối điện tử trong tương lai.

Tôi không mong đợi các cuộc thảo luận có thể dễ dàng, đặc biệt là khi chúng ta đang đối mặt với chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bảo hộ, những rào cản đối với sự phát triển. Nhưng tôi mong rằng các nước sẽ tiếp tục duy trì sự đoàn kết để chúng ta có được những kết quả tốt đẹp".

Ngoại trưởng Nga Lavrov sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN VOV.VN - Dự kiến Ngoại trưởng Nga Lavrov sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc trong thời gian dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN ở Singapore.

Sau phiên khai mạc, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN có phiên họp kín để thảo luận về những vấn đề của khu vực và toàn cầu. Những nội dung trọng tâm của hội nghị lần này dự kiến cũng không nằm ngoài việc thực hiện các mục tiêu chung của khu vực. Đó là định hướng giải pháp cho xây dựng cộng đồng ASEAN, triển khai kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng theo Tầm nhìn ASEAN 2025, nâng cao khả năng tự cường của ASEAN để ứng phó với các thách thức đang nổi lên, tăng cường quan hệ đối ngoại và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình cũng như vai trò nòng cốt của Hiệp hội trong xử lý những vấn đề quan trọng ở khu vực; thúc đẩy liên kết và kết nối ASEAN làm động lực để từ đó mở rộng kết nối ra khu vực Đông Á, trong đó có việc hoàn thành đàm phán về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm nay.

Các Bộ trưởng cũng sẽ thảo luận về vai trò chủ động của ASEAN trong việc đảm bảo môi trường hoà bình của khu vực; an ninh và ổn định, phát huy hơn nữa các công cụ, diễn đàn chính trị, an ninh ở khu vực như ARF, EAS, ADMM +, cũng như thảo luận về việc mở rộng thêm thành viên tham gia Hiệp ước Thân thiện và hợp tác Đông Nam Á (TAC), đảm bảo thực hiện Tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông (DOC), tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ)…; đồng thời ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…/.