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Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng G20, Mỹ kêu gọi hợp tác ứng phó thách thức

Thứ Bảy, 09:17, 31/10/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng nước chủ nhà G20 năm nay Marco Rubio kêu gọi các nước tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy ổn định địa chính trị và thịnh vượng kinh tế, trong bối cảnh những bất đồng về Nga và cuộc xung đột Ukraine tiếp tục chia rẽ các thành viên.

Ngày 30/10, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã khai mạc tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại phiên khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Marco Rubio nhận định thế giới đang đứng trước một thời điểm mang tính bước ngoặt, không chỉ đối với Mỹ mà còn với toàn thế giới. Theo ông, hàng loạt cuộc khủng hoảng kinh tế và địa chính trị có mối liên hệ chặt chẽ đang đặt ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nền tảng thiết yếu của trật tự kinh tế toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ đặc biệt cảnh báo những gián đoạn mới đối với nguồn cung năng lượng, thị trường lương thực, chuỗi cung ứng, thương mại và tự do hàng hải. Ông nhấn mạnh các nước G20 phải cùng nhau đối phó với những thách thức này, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, đồng thời bảo vệ các thị trường và hoạt động kinh tế mà hàng tỷ người dân đang phụ thuộc.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh: “Chúng ta đang đối mặt với một loạt cuộc khủng hoảng kinh tế và địa chính trị có mối liên hệ với nhau, nhiều cuộc khủng hoảng trong số đó đang đe dọa nghiêm trọng những nền tảng thiết yếu của trật tự kinh tế toàn cầu. G20 phải cùng nhau ứng phó với những mối đe dọa này, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế và bảo vệ các thị trường”.

Ông Rubio cho rằng những thách thức mà chính quyền Tổng thống Donald Trump phải giải quyết có tính chất đa chiều và liên kết chặt chẽ, do đó các giải pháp cũng phải mang tính tổng thể. Theo ông, các nhà ngoại giao và lãnh đạo chính trị có trách nhiệm phối hợp ứng phó với những cuộc khủng hoảng mới nổi, bảo vệ lợi ích chung và chuyển những lợi ích đó thành hợp tác thực chất.

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Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tại Atlanta.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh hội nghị lần này có vai trò tạo nền tảng cho chương trình nghị sự về ổn định địa chính trị và thịnh vượng kinh tế mà lãnh đạo các nước G20 sẽ tiếp tục thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 tới. Phiên họp toàn thể đầu tiên tập trung vào hai nội dung là tự do hàng hải và an ninh lương thực.

Tuy nhiên, những bất đồng liên quan tới Nga đã phủ bóng lên hội nghị ngay từ ngày khai mạc. Hoạt động chụp ảnh tập thể truyền thống của G20 bị hủy bỏ sau khi nhiều đại diện châu Âu phản đối việc xuất hiện cùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Theo các nhà ngoại giao phương Tây, khoảng một phần ba số đoàn tham dự, trong đó có Australia và Canada, phản đối việc chụp ảnh chung với đại diện Nga.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố các đối tác châu Âu sẽ không chụp ảnh chung ông Lavrov, nhấn mạnh quan hệ với Moscow chưa thể trở lại bình thường trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine tiếp diễn.

Ngoại trưởng Canada Anita Anand vắng mặt tại phiên khai mạc do đến muộn sau Hội nghị Thượng đỉnh Canada - EU tại Montreal. Trong khi đó, Nam Phi không có đại diện cấp bộ trưởng tham dự do không được Mỹ, nước giữ chức Chủ tịch G20 năm nay, mời tham dự.

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Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại phiên khai mạc.

Bên cạnh những bất đồng địa chính trị, Mỹ đang tìm cách đưa các vấn đề kinh tế trở lại trọng tâm chương trình nghị sự, đặc biệt là mất cân bằng thương mại và bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Washington thúc đẩy sáng kiến Pax Silica nhằm tăng cường hợp tác với các đối tác, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm và các khoáng sản quan trọng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cạnh tranh địa chiến lược Mỹ - Trung Quốc, cuộc xung đột Ukraine và những bất đồng giữa các thành viên đang khiến việc đạt được đồng thuận trong G20 ngày càng khó khăn.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc họp cấp bộ trưởng G20 trong năm nay đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng vẫn cần thêm nhiều nỗ lực trước Hội nghị Thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 16/12 tại Miami, bang Florida.

Hội nghị Ngoại trưởng G20 lần này diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11. Trong bối cảnh đó, khả năng Washington thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên có lợi ích và quan điểm khác biệt được xem là một phép thử quan trọng đối với vai trò Chủ tịch G20 của Mỹ.

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Mỹ mời Tổng thống Nga Putin tham dự G20 tại Miami

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/10 xác nhận Tổng thống Donald Trump đã quyết định mời Nga tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), đồng thời để ngỏ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Miami tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Quang Trung, Trần Phương/VOV-Washington
Đưa tin từ Atlanta, Mỹ
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