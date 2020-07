Khảo sát bầu cử Mỹ: 10% cử tri đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu cho Trump

Lợi thế của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trước ông Trump đã giảm so với cuộc thăm dò hồi tháng 6. Vào thời điểm đó, chỉ có 7% cử tri của đảng Dân chủ cho biết, họ sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Cuộc thăm dò tiến hành từ ngày 3-4/7 cho thấy, ứng viên đảng dân chủ Joe Biden dẫn trước Tổng thống Trump 4 điểm. Con số này cho thấy tỷ lệ ủng hộ Biden đã sụt giảm khi trước đó vào tháng 6, ông dẫn trước ông Trump 10 điểm.

Cuộc khảo sát trên cũng cho thấy, 43% người tham gia phỏng vấn nói rằng họ sẽ bầu cho cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong khi 39% sẽ lựa chọn Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nhiều người cho biết, họ sẽ không tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới hoặc có những cử tri sẽ bỏ phiếu cho người khác ngoài ông Trump hoặc ông Biden.

Theo những cuộc thăm dò trước đó, ông Biden dẫn trước ông Trump ở lớp cử tri lớn tuổi. Tuy nhiên, cuộc khảo sát tháng 7 cho thấy ông Trump và ông Biden nhận được sự ủng hộ ngang nhau ở bộ phận cử tri từ 50-64 tuổi, với tỷ lệ ủng hộ mà mỗi người nhận được là 42%. Cuộc khảo sát có sai số là 3,2 điểm và xét trên nhiều yếu tố như độ tuổi, giới tính, đảng phái chính trị và thu nhập của cử tri.

Giữa bối cảnh Mỹ liên tục chứng kiến số ca mắc Covid-19 mới tăng vọt, ông Biden đã chỉ trích phản ứng của chính quyền Tổng thống Trump trước đại dịch. Ngày 7/7, chính quyền Tổng thống Trump đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thông báo về việc Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trong dòng Tweet đăng tải ngày 7/7, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ đưa Mỹ tái gia nhập WHO nếu ông đắc cử Tổng thống. “Người Mỹ sẽ an toàn hơn khi nước Mỹ tham gia vào việc đẩy mạnh hệ thống y tế toàn cầu. Trong ngày đầu tiên với tư cách là Tổng thống, tôi sẽ tái gia nhập WHO và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta trên trường quốc tế”, ông Biden tuyên bố./.