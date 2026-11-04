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Khảo sát ngày bầu cử: 3/4 cử tri Mỹ không hài lòng với tình hình đất nước

Thứ Tư, 06:49, 04/11/2026
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VOV.VN - Khảo sát của AP cho thấy khoảng 75% cử tri Mỹ không hài lòng trước tình hình nước đất nước hiện nay. Kinh tế và thực trạng nền dân chủ là hai vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Theo kết quả khảo sát cử tri do hãng tin AP thực hiện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11, phần lớn người đi bỏ phiếu bày tỏ sự thất vọng với tình hình đất nước, đồng thời có cái nhìn bi quan về triển vọng tương lai.

Cụ thể, khoảng 3/4 số cử tri tham gia khảo sát cho biết họ cảm thấy tức giận hoặc không hài lòng với hướng phát triển hiện nay của nước Mỹ. Chỉ khoảng 1/4 bày tỏ sự hài lòng hoặc lạc quan trước tình hình đất nước.

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Các cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ tại Học viện Công nghệ William C. Goudy, ở Chicago, Illinois, Mỹ, ngày 3/11/2026. Ảnh: Reuters

Tâm lý bất mãn đặc biệt phổ biến tại những bang có xu hướng ủng hộ Đảng Dân chủ như California và Massachusetts. Tuy nhiên, ngay cả tại các bang vốn là thành trì của Đảng Cộng hòa, đa số cử tri cũng bày tỏ ít nhất là sự không hài lòng với tình hình hiện tại.

Kinh tế tiếp tục là một trong những nguyên nhân chính khiến cử tri Mỹ lo ngại. Khoảng 75% người được khảo sát đánh giá tình hình kinh tế quốc gia ở mức không tốt hoặc yếu kém. Kết quả này tương đồng với xu hướng được ghi nhận trong các cuộc khảo sát do AP và Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC thực hiện trong những tháng gần đây.

Khi được hỏi về vấn đề quan trọng nhất mà nước Mỹ đang phải đối mặt, khoảng 40% cử tri lựa chọn kinh tế, trong đó phần lớn bày tỏ lo ngại về giá xăng và chi phí mua thực phẩm. Khoảng 30% coi thực trạng nền dân chủ là vấn đề ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đó, chỉ khoảng 10% cử tri lựa chọn vấn đề nhập cư hoặc chăm sóc sức khỏe là mối quan tâm lớn nhất. Rất ít người đề cập đến chính sách đối ngoại và tình hình tội phạm.

Khảo sát cũng cho thấy chi phí sinh hoạt và tình trạng tham nhũng trong chính phủ có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định bỏ phiếu. Khoảng một nửa số cử tri Mỹ cho rằng đây là hai yếu tố mang tính quyết định đối với lựa chọn ứng cử viên vào Quốc hội của họ. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với số cử tri coi chính sách thực thi luật nhập cư, cuộc chiến tại Iran hoặc việc xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) là những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với lá phiếu.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Theo AP
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