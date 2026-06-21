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Khoảng 24 triệu người ở Trung Đông phải di dời do xung đột và khủng hoảng

Chủ Nhật, 13:06, 21/06/2026
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VOV.VN - Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), Trung Đông hiện là một trong những khu vực có số người phải di dời lớn nhất thế giới với khoảng 24 triệu người buộc phải rời bỏ nơi ở vì xung đột, bất ổn và khủng hoảng nhân đạo.

Phát biểu nhân Ngày Quốc tế về người tị nạn (20/6), người phát ngôn Văn phòng khu vực Trung Đông và Bắc Phi của UNHCR, ông Tarik Argaz cho biết các cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng nhất hiện nay vẫn tập trung tại một số quốc gia:

"Một số làn sóng di dời lớn nhất thế giới vẫn tiếp diễn ở Afghanistan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Syria và Sudan. Và tính riêng ở Trung Đông, khoảng 24 triệu người đang phải di dời, biến nơi đây trở thành một trong những khu vực chứng kiến tình trạng di dời lớn nhất toàn cầu".

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Khoảng 24 triệu người ở Trung Đông phải di dời do xung đột và khủng hoảng. Ảnh Reuters

Báo cáo Xu hướng Toàn cầu thường niên mới nhất của UNHCR cho thấy hiện có khoảng 117,4 triệu người trên thế giới đang trong tình trạng phải di dời. Tại Trung Đông, Syria tiếp tục là một trong những điểm nóng về người tị nạn với khoảng 1,7 triệu người tị nạn đang sinh sống trong khu vực. Trong khi đó, khoảng 1,5 triệu người tị nạn từ Sudan cũng đang được các quốc gia trong khu vực tiếp nhận.

Theo UNHCR, Lebanon hiện có hơn 1 triệu người phải di dời. Tại Yemen, hơn 5 triệu người đang phải di dời trong nội địa. Quốc gia này tiếp tục đối mặt cuộc khủng hoảng kéo dài do suy thoái kinh tế, xung đột vũ trang và tác động của biến đổi khí hậu, khiến người dân phụ thuộc nặng nề vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Trong khi đó, tình hình tại Dải Gaza vẫn đặc biệt nghiêm trọng. UNHCR cho biết khoảng 1,9 triệu người, tương đương 90% dân số Gaza, đã phải rời bỏ nơi cư trú. Nhiều người trong số này phải sơ tán nhiều lần do các cuộc tấn công kéo dài. Phần lớn người dân Gaza hiện bị giới hạn trong những khu vực nhỏ hẹp và không thể di chuyển ra ngoài, khiến việc tiếp cận nơi trú ẩn an toàn cũng như các dịch vụ thiết yếu trở nên vô cùng khó khăn.

Phương Anh/VOV1
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