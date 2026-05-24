Khoảng 40 quốc gia chuẩn bị hỗ trợ khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz

Từ căn cứ Gibraltar ở cửa ngõ Địa Trung Hải, Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị các thiết bị sonar, phương tiện tự hành dưới nước và hệ thống dò tìm thủy lôi để sẵn sàng triển khai khi điều kiện an ninh cho phép. Tàu đổ bộ RFA Lyme Bay được cho là sẽ tham gia hỗ trợ chiến dịch cùng lực lượng từ nhiều quốc gia khác.

Theo Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh Al Carns, mục tiêu chính là tạo điều kiện để hoạt động vận tải hàng hải và bảo hiểm thương mại sớm trở lại bình thường.

“Các công ty bảo hiểm thương mại cần sự chắc chắn tuyệt đối nếu chúng ta muốn các tàu thuyền lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz. Khi chiến dịch này được triển khai, hoạt động thương mại và kinh tế của khu vực có thể được phục hồi”.

Theo giới chức Anh, hàng nghìn tàu thương mại đã bị ảnh hưởng bởi căng thẳng tại khu vực thời gian qua. Ngay cả số lượng nhỏ thủy lôi còn sót lại cũng có thể khiến các hãng vận tải tiếp tục tránh tuyến hàng hải chiến lược này.

Chiến dịch dự kiến sử dụng nhiều phương tiện không người lái và công nghệ quét đáy biển bằng sonar nhằm hạn chế rủi ro cho lực lượng làm nhiệm vụ. Các hệ thống tự hành có khả năng lập bản đồ đáy biển, phát hiện vật thể nghi là thủy lôi và hỗ trợ xử lý từ xa.

“Các cảm biến này giúp chúng tôi phát hiện và xác định thủy lôi. Hệ thống sonar có thể quét đáy biển rất nhanh và tạo ra hình ảnh với độ chính xác cao để chúng tôi đánh giá tình huống”, Chỉ huy Dave thuộc lực lượng rà phá thủy lôi của Anh nói.

Hiện thời điểm triển khai cụ thể chưa được công bố. Các nước tham gia cho biết hoạt động rà phá và bảo đảm an toàn hàng hải sẽ chỉ được tiến hành sau khi tình hình an ninh tại khu vực ổn định hoàn toàn.