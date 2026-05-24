Khoảng 40 quốc gia chuẩn bị hỗ trợ khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz

Chủ Nhật, 17:05, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Anh và khoảng 40 quốc gia đang chuẩn bị một chiến dịch rà phá thủy lôi và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Hoạt động này nhằm hỗ trợ khôi phục lưu thông thương mại qua tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Từ căn cứ Gibraltar ở cửa ngõ Địa Trung Hải, Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị các thiết bị sonar, phương tiện tự hành dưới nước và hệ thống dò tìm thủy lôi để sẵn sàng triển khai khi điều kiện an ninh cho phép. Tàu đổ bộ RFA Lyme Bay được cho là sẽ tham gia hỗ trợ chiến dịch cùng lực lượng từ nhiều quốc gia khác.

Iran triển khai cơ chế mới để quản lý tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh Al Carns, mục tiêu chính là tạo điều kiện để hoạt động vận tải hàng hải và bảo hiểm thương mại sớm trở lại bình thường.

“Các công ty bảo hiểm thương mại cần sự chắc chắn tuyệt đối nếu chúng ta muốn các tàu thuyền lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz. Khi chiến dịch này được triển khai, hoạt động thương mại và kinh tế của khu vực có thể được phục hồi”.

Theo giới chức Anh, hàng nghìn tàu thương mại đã bị ảnh hưởng bởi căng thẳng tại khu vực thời gian qua. Ngay cả số lượng nhỏ thủy lôi còn sót lại cũng có thể khiến các hãng vận tải tiếp tục tránh tuyến hàng hải chiến lược này.

Chiến dịch dự kiến sử dụng nhiều phương tiện không người lái và công nghệ quét đáy biển bằng sonar nhằm hạn chế rủi ro cho lực lượng làm nhiệm vụ. Các hệ thống tự hành có khả năng lập bản đồ đáy biển, phát hiện vật thể nghi là thủy lôi và hỗ trợ xử lý từ xa.

“Các cảm biến này giúp chúng tôi phát hiện và xác định thủy lôi. Hệ thống sonar có thể quét đáy biển rất nhanh và tạo ra hình ảnh với độ chính xác cao để chúng tôi đánh giá tình huống”, Chỉ huy Dave thuộc lực lượng rà phá thủy lôi của Anh nói.

Hiện thời điểm triển khai cụ thể chưa được công bố. Các nước tham gia cho biết hoạt động rà phá và bảo đảm an toàn hàng hải sẽ chỉ được tiến hành sau khi tình hình an ninh tại khu vực ổn định hoàn toàn.

Hồng Nhung/VOV1
Hormuz thành bài toán tỷ USD: Trả phí cho Iran hay chấp nhận khủng hoảng?
Hormuz thành bài toán tỷ USD: Trả phí cho Iran hay chấp nhận khủng hoảng?

VOV.VN - Mười một tuần sau khi xung đột Mỹ-Iran Iran bùng phát, eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa đối với hoạt động hàng hải quốc tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực Vịnh Ba Tư cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Nóng thế giới ngày 23/5: Mỹ phản ứng trước việc Iran thu phí quá cảnh tại Hormuz
Nóng thế giới ngày 23/5: Mỹ phản ứng trước việc Iran thu phí quá cảnh tại Hormuz

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 23/5/2026): Mỹ lên tiếng trước việc Iran thu phí qua eo biển Hormuz; Tổng thống Trump tuyên bố sẽ thu hồi urani đã làm giàu của Iran; Ukraine giành lại 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa Starlink của Nga…

Iran có thể “bán” bảo hiểm cho tàu bè qua eo biển Hormuz?
Iran có thể “bán” bảo hiểm cho tàu bè qua eo biển Hormuz?

VOV.VN - Iran có thể sẽ đưa ra một đề xuất mới về việc tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sẽ được mua bảo hiểm và thanh toán bằng đồng tiền điện tử. Động thái này sẽ gây xáo trộn lớn với ngành hàng hải thế giới.

Nguy cơ khủng hoảng 2008 tái diễn nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa
Nguy cơ khủng hoảng 2008 tái diễn nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa

VOV.VN - Bloomberg dẫn phân tích của Công ty tư vấn năng lượng Rapidan Energy Group cho biết việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa tới tháng 8 có thể đẩy kinh tế toàn cầu vào một cuộc suy thoái tương tự khủng hoảng tài chính năm 2008.

Mỹ nói gì về việc Iran thu phí qua eo biển Hormuz?
Mỹ nói gì về việc Iran thu phí qua eo biển Hormuz?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/5 tuyên bố bất kỳ cơ chế thu phí nào của Iran tại eo biển Hormuz đều sẽ bị coi là “bất hợp pháp”.

