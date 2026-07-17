Khói cháy rừng đe dọa trận chung kết World Cup 2026 tại New York

Chính quyền thành phố New York và bang New Jersey đã ban hành cảnh báo về chất lượng không khí, khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động gắng sức ngoài trời, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và những người mắc bệnh tim hoặc hô hấp. Khói từ các đám cháy, chủ yếu tại tỉnh Ontario của Canada, đã khiến bầu trời New York chuyển sang màu xám đục và làm giảm tầm nhìn tại nhiều khu vực.

Cháy rừng tại Canada. Ảnh: AP

Điều kiện thời tiết khói mù cộng với nóng bức đang làm dấy lên lo ngại rằng sức khỏe cũng như thể lực của các cầu thủ có thể bị ảnh hưởng nếu tình trạng này kéo dài đến cuối tuần. Các hạt bụi mịn trong khói cháy rừng có thể xâm nhập sâu vào phổi, gây khó thở, kích ứng đường hô hấp và làm giảm khả năng vận động cường độ cao. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng dự báo một đợt không khí lạnh cùng mưa vào cuối tuần có thể giúp đẩy khói ra khỏi khu vực New York trước khi trận chung kết diễn ra.

Trận chung kết giữa nhà đương kim vô địch Argentina và nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha sẽ diễn ra tại sân vận động MetLife, với hơn 80.000 khán giả dự kiến có mặt. Khoảng 50.000 người khác cũng được kỳ vọng sẽ tập trung tại khu vực xem trực tiếp được tổ chức ở Công viên Trung tâm Manhattan.

Ngoài trận đấu, hàng loạt hoạt động ngoài trời liên quan đến World Cup cũng có thể chịu ảnh hưởng nếu chất lượng không khí tiếp tục ở mức không tốt cho sức khỏe. Chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến của khói cháy rừng, đồng thời khuyến cáo người dân kiểm tra chỉ số chất lượng không khí trước khi tham gia các sự kiện ngoài trời.