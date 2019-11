Không khí ấm áp trong ngày Lễ Tạ ơn tại Mỹ

Trong không khí của ngày lễ, đâu đó trên các ga tàu điện hay bến xe, vẫn có những người đang chờ đợi để bắt chuyến xe cuối cùng, vì đối với họ, bữa cơm muộn ấm cùng cùng gia đình bên đĩa gà tây vàng ruộm trong ngày lễ Tạ ơn sẽ là động lực để giúp họ vượt qua những khó khăn của ngày cao điểm giao thông này.

Lễ Tạ ơn ở thành phố New York, Mỹ năm 2018. Ảnh: Reuters

Đến hẹn lại lên, thành phố New York (Mỹ) lại rực rỡ sắc màu với các quả bóng lớn khổng lồ, sẵn sàng cho cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn Macy's lần thứ 93 diễn ra vào đêm nay (theo giờ Việt Nam). Đây là một hoạt động hàng năm của Tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, thu hút hàng triệu người tham gia. Một trong những điểm nhấn của cuộc diễu hành này là các bóng bay khổng lồ với các hình thù nhân vật được ưa thích thả bay bên cạnh những tòa nhà chọc trời của New York. Cuộc diễu hành với sự tham gia của các chú hề trong tiếng nhạc rộn rã là điều mà các em nhỏ chờ đợi mỗi khi đến dịp Lễ Tạ ơn.

Năm nay có 5 nhân vật hoạt hình mới sẽ tham gia diễu hành khiến nhiều em nhỏ háo hức: “Cháu đang mong chờ cuộc diễu hành diễn ra với tất cả các quả bóng được thả lên bầu trời. Sẽ rất nhiều màu sắc rực rỡ và đẹp tuyệt vời”.

“Cháu đang mong đợi nhất là được xem quả trứng màu xanh của Neflix”.

Trong khi nhiều gia đình đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc tối cùng gia đình và bạn bè cùng món gà tây quay truyền thống thì tại các sân bay, bến ga, nhiều người vẫn đang chờ những chuyến xe cuối cùng để tụ họp với người thân.

Bão tuyết đổ vào khu vực bờ biển phía Tây nước Mỹ đã làm gián đoạn các hoạt động đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ, gây khó khăn cho người dân trong hoạt động đi lại, thăm gia đình và bạn bè. Tuy vậy đối với nhiều người, Lễ Tạ ơn là dịp để người thân sum họp, quây quần bên gia đình, nên họ kiên nhẫn chờ đợi những chuyến tàu cuối cùng trở về với gia đình.

Chị Victoria Julien chia sẻ: “Tôi đang chờ để đi đến Bắc California. Chúng tôi biết rằng sẽ rất khó khăn nên đã đến sân bay sớm. Tôi là người chỉ muốn đi đến sân bay và lên máy bay luôn, nhưng ngày lễ Tạ ơn là ngày đi lại khó khăn nhất trong năm nên sẽ mất nhiều thời gian”.

Ngày Lễ Tạ ơn tại Mỹ là ngày mừng thu hoạch được mùa và Tạ ơn Thiên Chúa đã cho sống no đủ và an lành. Nhưng ngày Lễ Tạ ơn hiện nay đang dần trở thành ngày sum họp gia đình, là ngày chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn. Trên khắp nước Mỹ, nhiều tổ chức từ thiện đã tổ chức những bữa ăn truyền thống giúp những người vô gia cư cảm thấy ấm áp hơn trong ngày lễ Tạ ơn này./.