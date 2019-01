Không khí chào đón năm mới ở Quảng trường Thời đại, New York (Mỹ)

Năm nay, giới chức New York dự kiến gần 1 triệu người đổ về khu vực trung tâm Manhattan để đón năm mới. Ít nhất 1,2 tỷ người toàn cầu sẽ theo dõi sự kiện thả quả cầu pha lê đúng giờ khắc giao thừa. Thời tiết năm nay không lạnh như mọi năm và không có tuyết, tuy nhiên, điều bất lợi đó là trời mưa từ tối và dự kiến sẽ kéo dài tới nửa đêm. Mặc dù là trời mưa như vậy nhưng để đảm bảo an ninh cho sự kiện, ban tổ chức và các lực lượng an ninh vẫn không cho phép người dân mang theo balo và túi lớn, thậm chí là kể cả ô. Mặc dù là thời tiết bất lợi như vậy nhưng cũng không ngăn được dòng người đổ về Quảng trường Thời đại để đón chào thời khắc chuyển sang năm mới Nhiều người mặc áo mưa hoặc các loại quần áo không thấm nước. Họ mang theo những phụ kiện sặc sỡ hòa chung với không khí sôi động của các sự kiện âm nhạc được tổ chức tại hiện trường với sự tham gia của các bạn nhạc và ca sỹ nổi tiếng. Sự kiện này cả năm mới được tổ chức một lần nên dù thời tiết có bất lợi thế nào thì người dân Mỹ vẫn muốn tới đây để tận hưởng không khí náo nhiệt của 1 trong những sự kiện lớn nhất hành tinh. Đối với họ, cảm giác được tận hưởng khoảng khắc chào đón chào năm mới cùng gia đình và bạn bè là rất đáng nhớ để cùng nhau hướng tới một năm mới với nhiều ước vọng về những điều tốt đẹp nhất. Trời đang mưa và nhiệt độ ngoài trời là 7 độ C. Bất chấp thời tiết, rất nhiều người vấn háo hức chờ lễ đếm ngược ở Quảng trường Thời đại. Có thể nhiều người sẽ không nhìn thấy quả cầu pha lê vì bị khuất tầm nhìn. Đón năm mới ở Quảng trường Thời đại là truyền thống của rất nhiều người dân New York./. 8faeb974d1d19c2c098317800b1e65c3/5c2d9bd2/2019_01_01/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Quang_truong_Thoi_Dai_2.mp4 c822df2bb8b674b73fc1798d2dce3477/5c2d9bd2/2019_01_01/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Quang_truong_Thoi_Dai_3.mp4

