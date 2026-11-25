Phát biểu ngày 25/11 nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Không quân Hoàng gia Thái Lan, Tư lệnh Không quân, Đại tướng Không quân Seksan Khantha cho biết kế hoạch này đã được đưa vào Sách Trắng của lực lượng không quân.

Một chiếc tiêm kích Gripen. Ảnh: Reuters.

Theo lộ trình, dự án và nguồn ngân sách sẽ được xây dựng trong năm 2027, trước khi các máy bay hiện tại dự kiến ngừng hoạt động vào năm 2028.

Ông Seksan cho biết đã báo cáo sơ bộ về kế hoạch trên với Thủ tướng Thái Lan, đồng thời hội đồng phụ trách dự án đang hoàn thiện các chi tiết ngân sách để trình lên Chính phủ trong thời gian tới.

Theo Tư lệnh Không quân Thái Lan, lực lượng này đặt mục tiêu duy trì 3 phi đội tiêm kích chủ lực. Số máy bay Gripen mới sẽ thay thế một phi đội đang từng bước bị loại biên. Trong vòng 5 năm tới, Không quân Thái Lan cũng sẽ xem xét phương án thay thế cho một phi đội khác, trong đó tiêm kích F-35 của Mỹ nằm trong số các lựa chọn được cân nhắc.

Ông Seksan cho biết quá trình đánh giá không chỉ dựa trên tính năng tác chiến của máy bay mà còn xem xét các yếu tố về chi phí, hậu cần và khả năng bảo dưỡng lâu dài.

Ngoài kế hoạch mua sắm tiêm kích, Không quân Hoàng gia Thái Lan cũng đang lựa chọn hệ thống phù hợp cho một dự án mua sắm máy bay không người lái tấn công, dự kiến được đưa vào kế hoạch ngân sách năm tài khóa 2027.