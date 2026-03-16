Khủng hoảng khí đốt lan rộng tại Nam Á

Tại Ấn Độ, nhiều nhà hàng đã buộc phải tạm dừng các món chiên rán do thiếu khí đốt nấu ăn. Theo các báo cáo của chính phủ, tình trạng khan hiếm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - loại nhiên liệu phổ biến trong các hộ gia đình và ngành dịch vụ - đang gia tăng nhanh chóng. Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu LPG lớn thứ hai thế giới và khoảng 60% nguồn cung đến từ các quốc gia vùng Vịnh. Khi tuyến vận tải qua Hormuz bị gián đoạn, nguồn cung cho thị trường nội địa nhanh chóng bị thu hẹp.

Nhiều người dân Ấn Độ phải xếp hàng để mua LPG. (Ảnh: ANI)

Mặc dù chính phủ Ấn Độ trấn an người dân rằng không cần hoảng loạn, tại nhiều địa phương đã xuất hiện tình trạng tích trữ và đầu cơ bình gas. Giá LPG trên thị trường chợ đen tại một số thành phố lớn cũng ghi nhận mức giá tăng gấp đôi so với thông thường. Trước áp lực nguồn cung, chính phủ buộc phải cho phép sử dụng các loại nhiên liệu thay thế gây ô nhiễm hơn như than đá, củi và dầu hỏa để duy trì hoạt động nấu nướng.

Khủng hoảng khí đốt cũng đang tác động mạnh tới lĩnh vực dịch vụ. Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Ấn Độ cảnh báo rằng nếu nguồn cung không sớm được cải thiện, khoảng một nửa số khách sạn tại Mumbai - trung tâm thương mại lớn của Ấn Độ - có thể buộc phải đóng cửa. Hiệp hội này cũng đưa ra khuyến nghị đối với hơn 500.000 thành viên về việc giảm giờ hoạt động, hạn chế các món ăn cần chiên ngập dầu hoặc phải nấu trong thời gian dài, đồng thời áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình chế biến thực phẩm.

Khủng hoảng năng lượng cũng lan rộng sang các quốc gia khác trong khu vực. Tại Bangladesh, chính phủ đã áp dụng cơ chế phân bổ khí đốt theo định mức trên toàn nền kinh tế nhằm ưu tiên cho các lĩnh vực thiết yếu như phát điện. Đồng thời, tất cả các trường đại học đã được yêu cầu tạm thời đóng cửa, một số hoạt động công nghiệp cũng phải dừng hoặc giảm công suất nhằm tiết kiệm năng lượng.

Tại Pakistan, chính phủ triển khai các biện pháp thắt chặt tiêu dùng năng lượng, bao gồm áp dụng chế độ làm việc bốn ngày một tuần đối với nhiều cơ quan nhà nước và tăng giá xăng dầu để hạn chế nhu cầu tiêu thụ. Nhiều cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu chuyển sang hình thức học trực tuyến nhằm giảm áp lực lên hệ thống năng lượng quốc gia.

Trong khi đó, Sri Lanka đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt LPG nghiêm trọng khi nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn. Chính phủ nước này cho biết lượng dự trữ LPG hiện chỉ đủ sử dụng trong khoảng một tuần, khiến các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ chịu áp lực lớn. Nhiều người dân phải xếp hàng dài tại các trạm phân phối nhiên liệu để mua gas và xăng.

Các chuyên gia cảnh báo nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài và chuỗi cung ứng năng lượng tiếp tục bị gián đoạn, khủng hoảng khí đốt tại Nam Á có thể trở nên nghiêm trọng hơn, làm gia tăng lạm phát, gián đoạn sản xuất và gây sức ép lớn lên đời sống của hàng trăm triệu người trong khu vực.