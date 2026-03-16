Khủng hoảng khí đốt lan rộng tại Nam Á

Thứ Hai, 18:06, 16/03/2026
VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đang gây ra những tác động lan rộng tới thị trường năng lượng toàn cầu, trong đó khu vực Nam Á đang phải chịu những ảnh hưởng nặng nề.

Tại Ấn Độ, nhiều nhà hàng đã buộc phải tạm dừng các món chiên rán do thiếu khí đốt nấu ăn. Theo các báo cáo của chính phủ, tình trạng khan hiếm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - loại nhiên liệu phổ biến trong các hộ gia đình và ngành dịch vụ - đang gia tăng nhanh chóng. Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu LPG lớn thứ hai thế giới và khoảng 60% nguồn cung đến từ các quốc gia vùng Vịnh. Khi tuyến vận tải qua Hormuz bị gián đoạn, nguồn cung cho thị trường nội địa nhanh chóng bị thu hẹp.

Nhiều người dân Ấn Độ phải xếp hàng để mua LPG. (Ảnh: ANI)

Mặc dù chính phủ Ấn Độ trấn an người dân rằng không cần hoảng loạn, tại nhiều địa phương đã xuất hiện tình trạng tích trữ và đầu cơ bình gas. Giá LPG trên thị trường chợ đen tại một số thành phố lớn cũng ghi nhận mức giá tăng gấp đôi so với thông thường. Trước áp lực nguồn cung, chính phủ buộc phải cho phép sử dụng các loại nhiên liệu thay thế gây ô nhiễm hơn như than đá, củi và dầu hỏa để duy trì hoạt động nấu nướng.

Khủng hoảng khí đốt cũng đang tác động mạnh tới lĩnh vực dịch vụ. Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Ấn Độ cảnh báo rằng nếu nguồn cung không sớm được cải thiện, khoảng một nửa số khách sạn tại Mumbai - trung tâm thương mại lớn của Ấn Độ - có thể buộc phải đóng cửa. Hiệp hội này cũng đưa ra khuyến nghị đối với hơn 500.000 thành viên về việc giảm giờ hoạt động, hạn chế các món ăn cần chiên ngập dầu hoặc phải nấu trong thời gian dài, đồng thời áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình chế biến thực phẩm.

Khủng hoảng năng lượng cũng lan rộng sang các quốc gia khác trong khu vực. Tại Bangladesh, chính phủ đã áp dụng cơ chế phân bổ khí đốt theo định mức trên toàn nền kinh tế nhằm ưu tiên cho các lĩnh vực thiết yếu như phát điện. Đồng thời, tất cả các trường đại học đã được yêu cầu tạm thời đóng cửa, một số hoạt động công nghiệp cũng phải dừng hoặc giảm công suất nhằm tiết kiệm năng lượng.

Tại Pakistan, chính phủ triển khai các biện pháp thắt chặt tiêu dùng năng lượng, bao gồm áp dụng chế độ làm việc bốn ngày một tuần đối với nhiều cơ quan nhà nước và tăng giá xăng dầu để hạn chế nhu cầu tiêu thụ. Nhiều cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu chuyển sang hình thức học trực tuyến nhằm giảm áp lực lên hệ thống năng lượng quốc gia.

Trong khi đó, Sri Lanka đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt LPG nghiêm trọng khi nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn. Chính phủ nước này cho biết lượng dự trữ LPG hiện chỉ đủ sử dụng trong khoảng một tuần, khiến các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ chịu áp lực lớn. Nhiều người dân phải xếp hàng dài tại các trạm phân phối nhiên liệu để mua gas và xăng.

Các chuyên gia cảnh báo nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài và chuỗi cung ứng năng lượng tiếp tục bị gián đoạn, khủng hoảng khí đốt tại Nam Á có thể trở nên nghiêm trọng hơn, làm gia tăng lạm phát, gián đoạn sản xuất và gây sức ép lớn lên đời sống của hàng trăm triệu người trong khu vực.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag:  khủng hoảng khí đốt Nam Á xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran Mỹ Israel Iran
Chính phủ Nhật Bản lên phương án hỗ trợ khi giá xăng dầu tăng đột biến
Chính phủ Nhật Bản lên phương án hỗ trợ khi giá xăng dầu tăng đột biến

VOV.VN - Mặc dù có lượng dự trữ nhiên liệu khá lớn, nhưng Nhật Bản cũng bắt đầu phải đối mặt với tình trạng giá xăng dầu tăng mạnh, đòi hỏi Chính phủ phải có những biện pháp cấp bách để tránh những hệ luy kèm theo cho cả nền kinh tế.

Vì sao giá dầu đột nhiên giảm mạnh sau khi tăng vọt do căng thẳng ở Trung Đông?
Vì sao giá dầu đột nhiên giảm mạnh sau khi tăng vọt do căng thẳng ở Trung Đông?

VOV.VN - Giá dầu đã hạ nhiệt sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể sớm đi đến hồi kết.

Ba Lan cảnh báo xung đột Trung Đông sẽ làm gián đoạn hợp đồng khí tài từ Mỹ
Ba Lan cảnh báo xung đột Trung Đông sẽ làm gián đoạn hợp đồng khí tài từ Mỹ

VOV.VN - Ngày 6/3, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cảnh báo căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể làm trì hoãn việc giao thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất cho các nước châu Âu, trong đó có Ba Lan.

