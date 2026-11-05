Khủng hoảng lan rộng tại Paraguay sau khi ngân hàng số Ueno đóng cửa

“Chúng tôi không thể hiển thị số dư tài khoản của bạn. Vui lòng thử lại sau”.

Đây là là thông báo mà hàng triệu người dân Paraguay, những người đang là khách hàng của Ngân hàng số Ueno nhận được khi đăng nhập vào tài khoản tại ngân hàng này sáng 3/11. Thông báo này cũng có nghĩa họ không thể tiếp cận với tài khoản của mình mở tại Ueno.

Cảnh sát đứng gác khi các khách hàng tập trung bên ngoài một chi nhánh của ngân hàng Ueno ở Nemby, Paraguay để tìm cách rút tiền (Ảnh: Reuters)

Khoảng 3 giờ sáng ngày 3/11, khi phần lớn người dân Paraguay vẫn đang ngủ, Ngân hàng Trung ương nước này thông báo đình chỉ hoạt động của Ueno do cuộc khủng hoảng về khả năng thanh toán. Ngay sau đó, Văn phòng Công tố mở cuộc điều tra, phát lệnh bắt giữ ít nhất 8 người có liên quan đến ngân hàng, trong đó có Miguel Vázquez, Chủ tịch Grupo Vázquez – tập đoàn nắm quyền kiểm soát Ueno.

Tổng thống Paraguay Santiago Peña từng là nhà đầu tư tại công ty mẹ của Ueno, trước khi bán cổ phần vào tháng 3/2025. Mối liên hệ này cũng khiến vụ việc trở thành vấn đề nhạy cảm về chính trị, trong bối cảnh phe đối lập đang thúc đẩy tiến trình luận tội Tổng thống.

Tiền gửi được bảo đảm, nhưng người dân vẫn chật vật

Nhà chức trách Paraguay ngay lập tức khẳng định sự cố tại Ueno là trường hợp riêng lẻ, không phản ánh tình trạng chung của hệ thống ngân hàng. Ngân hàng Trung ương cho biết các khoản tiền gửi lên tới 228 triệu guaraní (tương đương khoảng 37.400 USD), được bảo đảm và cơ quan này có 15 ngày để hoàn trả tiền cho khách hàng.

Tuy nhiên, cam kết đó chưa thể giải quyết khó khăn trước mắt của hàng triệu người. Khi tiền gửi bị đóng băng, nhiều khách hàng không biết phải xoay xở thế nào để thanh toán tiền thuê nhà, mua thực phẩm hay đi lại trong những ngày tiếp theo.

Tại thủ đô Asunción, nhiều người tập trung bên ngoài các chi nhánh Ueno đã đóng cửa để tìm kiếm thông tin. Hàng trăm khách hàng cũng đổ tới một điểm giao dịch của ngân hàng tại thành phố Ciudad del Este. Trên mạng xã hội, các khiếu nại về việc không thể truy cập tiền trong tài khoản liên tục xuất hiện.

Cảnh sát quốc gia Paraguay đã đặt lực lượng trong tình trạng sẵn sàng cao nhất và triển khai nhân viên bảo vệ tại các địa điểm ngân hàng trên cả nước.

Từ một công ty công nghệ tài chính quy mô nhỏ, Ueno phát triển nhanh chóng thành một ngân hàng tầm trung, hiện quản lý gần 850 triệu USD tiền công.

Quy mô ảnh hưởng của sự cố cho thấy Ueno đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống tài chính của người Paraguay. Tháng 6 vừa qua, ngân hàng cho biết có hơn 2,9 triệu khách hàng, trong khi dân số cả nước chỉ khoảng 6,1 triệu người. Ueno xử lý hơn 3 triệu giao dịch mỗi ngày. Hơn 32.000 người nghỉ hưu cũng sử dụng ngân hàng này để nhận lương hưu từ Viện An sinh xã hội Paraguay (IPS).

Cú sốc với cả khách hàng lẫn doanh nghiệp

Điều đáng chú ý là chỉ vài giờ trước khi Ngân hàng Trung ương công bố quyết định can thiệp, Ueno vẫn tích cực khuyến khích khách hàng gửi thêm tiền vào tài khoản.

Với 2,9 triệu khách hàng, tương đương gần một nửa dân số Paraguay, Ngân hàng số Ueno là một phần quan trọng trong đời sống tài chính của người dân quốc gia Nam Mỹ (Ảnh: Reuters)

Thế nhưng, vài giờ sau, cơ quan điều hành Paraguay lại thông báo đưa Ueno vào diện kiểm soát và xử lý đặc biệt, sau khi xác định tỷ lệ khả năng thanh toán của ngân hàng đã giảm xuống dưới mức tối thiểu 50%, tính theo các điều chỉnh trong báo cáo tài chính.

Khủng hoảng cũng nhanh chóng lan sang khu vực doanh nghiệp. Hiệp hội các nhà nhập khẩu và bán lẻ Paraguay cảnh báo hoạt động thương mại có nguy cơ rơi vào tình trạng “tê liệt một phần”, bởi khoảng 2/3 giao dịch điện tử tại các cửa hàng bán lẻ lớn được thực hiện thông qua tài khoản Ueno.

Trước nguy cơ tâm lý hoảng loạn lan rộng, Ngân hàng Trung ương Paraguay tìm cách trấn an công chúng, khẳng định vấn đề của Ueno mang tính riêng lẻ và hệ thống tài chính rộng hơn vẫn duy trì trạng thái lành mạnh.

Theo các quan chức, khoảng 97% khách hàng gửi tiền tại Ueno có số dư nằm trong hạn mức được cơ chế bảo hiểm tiền gửi của Chính phủ bảo đảm.

Dù vậy, ngay cả những khách hàng tin rằng họ sẽ được hoàn trả đầy đủ tiền gửi vẫn phải đối mặt với một vấn đề cấp thiết: làm thế nào để trang trải cuộc sống trong những ngày hoặc nhiều tuần chờ đợi được tiếp cận lại khoản tiền của mình.

Khủng hoảng lan sang chính trường

Hệ quả tại cuộc khủng hoảng ở ngân hàng số Ueno vẫn chưa dừng lại, và đang đẩy chính trường nước này vào tình trạng căng thẳng mới.

Các nghị sĩ Paraguay trong một phiên họp đặc biệt tại Quốc hội nhằm luận tội Tổng thống Santiago Pena vì cuộc khủng hoảng tại Ngân hàng Ueno (Ảnh: Reuters)

Ngày 4/11, 35 nghị sĩ đối lập tại Hạ viện Paraguay đã đệ trình các điều khoản luận tội Tổng thống Santiago Peña, đồng thời đề nghị lãnh đạo Quốc hội triệu tập phiên họp bất thường vào ngày 5/11 để thảo luận về tương lai chính trị của ông.

Các nghị sĩ cáo buộc Tổng thống có xung đột lợi ích, sử dụng sai mục đích quỹ hưu trí và bao che trong bộ máy thể chế liên quan đến cách xử lý sự sụp đổ của ngân hàng số Ueno.

Tổng thống Peña chưa đưa ra phản hồi công khai về nỗ lực luận tội. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội ngày 4/11, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị đặt lợi ích của người gửi tiền lên hàng đầu, đồng thời khẳng định những cá nhân chịu trách nhiệm về các sai phạm sẽ phải đối mặt với công lý, “không có ngoại lệ”.

Sự cố tại Ueno đang trở thành thách thức nghiêm trọng đối với chính quyền Tổng thống Peña, đồng thời làm suy giảm hình ảnh Paraguay như một điểm đến đầu tư nước ngoài ổn định, đặc biệt trong mắt các nhà đầu tư từ nước láng giềng Brazil.

Hệ quả của cuộc khủng hoảng cũng đã khiến Thống đốc Ngân hàng Trung ương Paraguay từ chức hôm 3/11. Hiệp hội Ngân hàng Paraguay (Asoban) cho biết các tổ chức tín dụng đang phối hợp xử lý lượng khách hàng tăng đột biến do người dân chuyển tài khoản khỏi Ueno. Tuy nhiên, hiệp hội khẳng định hệ thống ngân hàng nước này “vẫn đang hoạt động bình thường”.