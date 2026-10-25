Khủng hoảng năng lượng toàn cầu: "Phép thử" sức chống chịu của ASEAN

Malaysia: Chấp nhận gánh trợ cấp để bảo vệ người dân

Phát biểu hôm 24/10, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định người dân sẽ tiếp tục được mua xăng RON95 với giá 1,99 ringgit/lít, ngay cả khi giá dầu thô thế giới tăng lên mức 120-130 USD/thùng. Chính phủ nước này chấp nhận gánh thêm chi phí để tránh tác động trực tiếp đến chi tiêu của các hộ gia đình, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp và trung bình.

Trạm kiểm soát phí đường cao tốc Putrajaya, Malaysia. Ảnh: Ngọc Diệp/VOV-Bangkok

Theo ông Anwar, nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh, tổng chi phí trợ cấp nhiên liệu của Malaysia có thể lên tới 42-45 tỷ ringgit mỗi năm. Trong trường hợp giá xăng được điều chỉnh hoàn toàn theo thị trường, người dân có thể phải chi thêm từ 2-5 ringgit mỗi ngày cho việc đi lại.

Thủ tướng Malaysia cho rằng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại nhiều quốc gia gia tăng, chính phủ cần tiếp tục đóng vai trò "tấm đệm" bảo vệ người dân. Cùng với đó, Malaysia đã công bố Kế hoạch hành động quốc gia về chi phí sinh hoạt đến năm 2030 nhằm nâng cao phúc lợi xã hội và ổn định đời sống nhân dân về lâu dài.

Singapore: Kích hoạt phương án dự phòng an ninh năng lượng

Tại Singapore, giới chức năng lượng đang theo dõi sát việc Indonesia tạm thời cắt giảm xuất khẩu khí đốt để ưu tiên nhu cầu phát điện trong nước.

Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) cho biết lượng khí đốt bị cắt giảm tương đương 31 triệu feet khối tiêu chuẩn mỗi ngày (khoảng 17 đơn vị nhiệt Anh mỗi ngày) trong thời gian 18 ngày, chiếm chưa tới 2% tổng nhu cầu hàng ngày của đảo quốc này.

Dù đánh giá tác động hiện tại còn hạn chế, EMA đã chủ động kích hoạt các phương án dự phòng. Singapore sẵn sàng tăng nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ nhiều thị trường quốc tế nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, bởi khí đốt hiện đóng góp khoảng 95% sản lượng điện tiêu thụ của quốc gia này.

Thái Lan: Đảm bảo dự trữ quốc gia và đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng sạch

Trong khi đó tại Thái Lan, Thủ tướng Anutin Charnvirakul hôm 24/10 đã đưa ra thông điệp trấn an công chúng về an ninh năng lượng quốc gia. Nhờ quản lý kho bãi hiệu quả và ý thức tiết kiệm của người dân, lượng dầu thô và dầu tinh chế dự trữ của Thái Lan đã đạt mức cao, cho phép chính quyền nới lỏng các hạn chế xuất khẩu tạm thời để doanh nghiệp giải phóng hàng tồn kho dư thừa.

Một trạm xăng trên đường Ramkhamhaeng, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Ngọc Diệp/VOV-Bangkok

Để giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và ứng phó với các cú sốc địa chính trị từ Trung Đông, chính phủ Thái Lan đang tăng tốc lộ trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo. Theo đó, nước này tăng cường triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính (theo mô hình đồng thanh toán như chương trình "Khon La Khrueng") cho hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ chuyển sang sử dụng điện năng và công nghệ sạch.

Bộ Năng lượng Thái Lan cũng đồng thời mở rộng cơ chế cho phép các hộ gia đình bán lại lượng điện mặt trời dư thừa vào lưới điện quốc gia. Người dân có thể nhận tín dụng năng lượng để khấu trừ hóa đơn tiền điện hoặc tạo thêm nguồn thu nhập lâu dài, góp phần xây dựng mạng lưới năng lượng phi tập trung bền vững.

Từ Malaysia, Singapore cho tới Thái Lan, bài toán năng lượng tại Đông Nam Á không chỉ dừng lại ở khía cạnh nguồn cung mà đã trở thành bài toán chiến lược về kinh tế - xã hội. Khi giá dầu tăng cao và các quốc gia ưu tiên bảo đảm nhu cầu trong nước, các chính phủ trong khu vực buộc phải vừa bảo vệ người tiêu dùng, vừa tăng khả năng chống chịu trước những cú sốc từ bên ngoài. Đây được xem là thách thức ngày càng lớn đối với các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại và năng lượng nhập khẩu như ASEAN.