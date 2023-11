Khủng hoảng nhân đạo ở Gaza: Cần một giải pháp quốc tế toàn diện

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Israel cần có các biện pháp bảo vệ dân thường khi nước này muốn mở rộng các hoạt động quân sự ở Dải Gaza. Đây là những động thái mới nhất của cộng đồng quốc tế nhằm cứu vãn thảm họa nhân đạo chưa từng có đang diễn ra tại dải Gaza.

Bệnh nhân và dân thường tại bệnh viện Al-Shifa, Gaza City, Dải Gaza ngày 10/11. Ảnh: AFP

Một trong những đề xuất quan trọng trong Sáng kiến 10 điểm của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc là phải mở thêm các cửa khẩu vào Gaza và cho phép các nhà thầu tư nhân tham gia kế hoạch này. Hiện cửa khẩu Rafah của Ai Cập là cửa khẩu duy nhất có thể tiếp cận vào Gaza và gần như không thể đáp ứng được yêu cầu sơ tán người dân, vận chuyển hàng cứu trợ. Kể từ khi được thông qua, cửa khẩu này đã phải đóng cửa trở lại ít nhất 2 lần do quá tải và các cuộc giao tranh.

“Người dân Gaza không thể chờ đợi thêm” – đó là lời cảnh báo khẩn thiết của người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths.

Ông Martin Griffiths cho biết: "Tình trạng đổ máu tại Gaza đã lên tới mức độ kinh hoàng mới mỗi ngày, thế giới tiếp tục bàng hoàng trước tình trạng các bệnh viện bị tấn công, trẻ sơ sinh thiệt mạng và toàn thể người dân khu vực này bị tước đoạt các phương tiện sinh tồn cơ bản. Điều này không thể được phép tiếp diễn. Người dân ở Gaza phải được phép di chuyển tới các vùng an toàn. Đây là lý do tại sao chúng ta nói về lệnh ngừng bắn nhân đạo. Chúng ta cần có thời gian an toàn để hoạt động cứu trợ có thể tiến vào khu vực này. Chúng ta cũng cần phải để các nhà thầu khu vực tư nhân hoạt động để có thể nhanh chóng bổ sung hàng hóa thiết yếu ở Gaza. Điều đó cũng quan trọng không kém gì hoạt động của chúng tôi tại Gaza".

Ông Martin Griffiths cũng nhấn mạnh sự đoàn kết của của cộng đồng quốc tế trong các kế hoạch cứu trợ nhân đạo ở Gaza, trong đó phải đàm bảo nguồn tài chính cần thiết lên tới 1,2 tỷ USD.

Bất chấp nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra về việc kêu gọi tạm thời ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại Dải Gaza, các vụ giao tranh giữa Israel và Hamas vẫn diễn ra hàng giờ. Thủ tướng Israel Netanyahu hôm qua đã phải lên tiếng thừa nhận, những nỗ lực để giảm thiểu thương vong cho dân thường ở Gaza trong chiến dịch quân sự của nước này đã không thành công. Các nhà chức trách y tế ở Gaza cho biết, hơn 1 tháng qua, ít nhất 11.500 người được xác nhận đã thiệt mạng trong các cuộc ném bom và tấn công trên bộ của Israel, trong đó hơn 4.700 trong số đó là trẻ em. 2/3 dân số Gaza trong số 2,3 triệu người đã không còn nhà cửa do chiến tranh.

Đứng trên lập trường là đồng minh của Israel, song Mỹ cũng lên tiếng yêu cầu Israel cần có các biện pháp bảo vệ dân thường khi nước này muốn mở rộng các hoạt động quân sự ở Dải Gaza.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết: "Chúng tôi đang tích cực đối thoại với chính phủ Israel về việc đảm bảo an toàn cho dân thường. Khi Israel xem xét tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự hoặc các hoạt động trên bộ theo những cách khác và ở các khu vực khác của Gaza, họ cần đảm bảo rằng thường dân được an toàn, rằng ở đó là những khu nhân đạo dành cho người dân, có sự bảo vệ, có những điểm tạm dừng để dân thường có thể thoát khỏi nguy hiểm và có thể nhận hỗ trợ nhân đạo và cuối cùng là có những nơi mà họ không bị tổn hại".

Quân đội Israel phát đi thông báo người dân ở phía Đông thành phố Khan Younis ở phía Nam Dải Gaza cần đi sơ tán đến những nơi trú ẩn an toàn. Lời kêu gọi sơ tán được cho là để chuẩn bị tiến hành các hoạt động quân sự giai đoạn tiếp theo của Israel ở Gaza.

Cuộc xung đột thực tế chưa có dấu hiệu lắng dịu. Do đó, thay vì những hành động đơn phương, những lời kêu gọi suông, cộng đồng quốc tế cần có hành động ngay lập tức để người dân vô tội ở Gaza phải được sống và phải tới được những nơi an toàn.