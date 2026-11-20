Theo số liệu thống kê sơ bộ của Bộ Công Thương Hàn Quốc, tính đến 14h09 ngày 19/11, theo giờ địa phương, tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế trong năm nay của nước này đã vượt mốc 1.000 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên sau 19 năm, kể từ trường hợp của Trung Quốc vào năm 2007, lại xuất hiện thêm một quốc gia đạt kim ngạch xuất khẩu hàng năm vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Xuất khẩu của Hàn Quốc không ngừng tăng mạnh nhờ vào ngành bán dẫn. Ảnh Jiji Press

Động lực chính thúc đẩy kỷ lục này là sự gia tăng đột biến của xuất khẩu chất bán dẫn. Trong bối cảnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu đang mở rộng, kim ngạch xuất khẩu chất bán dẫn từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay của nước này đã tăng 193,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 396,8 tỷ USD. Con số này chiếm 42,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng khác cũng tăng 20,2% trong cùng giai đoạn. Danh mục xuất khẩu đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, thực phẩm, năng lượng hạt nhân và công nghiệp quốc phòng… Nhờ đó, thặng dư thương mại từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay của Hàn Quốc đạt 294,9 tỷ USD, cao gấp hơn 3 lần mức kỷ lục hàng năm từng ghi nhận trước đây.

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc dự báo, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm nay nhiều khả năng sẽ vượt qua Hà Lan để vươn lên vị trí thứ 4 thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý cần thận trọng trước những yếu tố như sự phụ thuộc quá lớn vào chất bán dẫn và những biến động của tỷ giá hối đoái...

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển AI cùng các ngành công nghiệp mới, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm đảm bảo thành quả từ việc mở rộng xuất khẩu sẽ góp phần vực dậy kinh tế địa phương và tạo thêm cơ hội việc làm cho giới trẻ.