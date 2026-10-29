Kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,4%, vượt dự báo trong quý III

Kết quả này cho thấy sức chống chịu của Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới, bất chấp tác động từ cuộc chiến với Iran, giá năng lượng tăng cao và những lo ngại về lạm phát.

Người tiêu dùng tại Mỹ. Ảnh: AP

Theo báo cáo sơ bộ do Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 29/10, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Mỹ tăng 3,4% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tính theo tốc độ quy đổi cả năm. Con số này cao hơn mức tăng 2,2% trong quý II và vượt dự báo 3,2% của các nhà kinh tế.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ chi tiêu tiêu dùng và đầu tư của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Chi tiêu tiêu dùng, chiếm khoảng hai phần ba hoạt động kinh tế Mỹ, tăng 3,8% trong quý III, đóng góp khoảng 2,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP.

Trong khi đó, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và cơ sở hạ tầng công nghệ. Đầu tư vào trang thiết bị của doanh nghiệp tăng mạnh, góp phần bù đắp những tác động tiêu cực từ chi phí năng lượng và sự suy giảm xuất khẩu.

Báo cáo cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực về lạm phát. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 2,1% trong quý III, giảm đáng kể so với mức 5% của quý trước. Chỉ số PCE lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 2,5%, so với 3,3% trong quý II.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, bức tranh kinh tế Mỹ vẫn tồn tại những yếu tố trái chiều. Trong khi tăng trưởng GDP duy trì ở mức cao, nhiều hộ gia đình tiếp tục chịu sức ép từ giá nhiên liệu, chi phí sinh hoạt và triển vọng thị trường lao động. Các số liệu lạm phát gần đây cũng cho thấy áp lực giá cả chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Báo cáo tăng trưởng được công bố chỉ 5 ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong bối cảnh tình hình kinh tế và chi phí sinh hoạt đang là những vấn đề được cử tri Mỹ đặc biệt quan tâm. Kết quả tăng trưởng vượt dự báo có thể trở thành một điểm nhấn trong thông điệp kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, việc duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến giá năng lượng, lạm phát và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.