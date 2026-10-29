English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,4%, vượt dự báo trong quý III

Thứ Năm, 22:47, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nền kinh tế Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng 3,4% trong quý III/2026, vượt dự báo của giới chuyên gia và đánh dấu tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong một năm qua.

Kết quả này cho thấy sức chống chịu của Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới, bất chấp tác động từ cuộc chiến với Iran, giá năng lượng tăng cao và những lo ngại về lạm phát. 

kinh te my tang truong 3,4 , vuot du bao trong quy iii hinh anh 1
Người tiêu dùng tại Mỹ. Ảnh: AP

Theo báo cáo sơ bộ do Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 29/10, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Mỹ tăng 3,4% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tính theo tốc độ quy đổi cả năm. Con số này cao hơn mức tăng 2,2% trong quý II và vượt dự báo 3,2% của các nhà kinh tế.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ chi tiêu tiêu dùng và đầu tư của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Chi tiêu tiêu dùng, chiếm khoảng hai phần ba hoạt động kinh tế Mỹ, tăng 3,8% trong quý III, đóng góp khoảng 2,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP.

Trong khi đó, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và cơ sở hạ tầng công nghệ. Đầu tư vào trang thiết bị của doanh nghiệp tăng mạnh, góp phần bù đắp những tác động tiêu cực từ chi phí năng lượng và sự suy giảm xuất khẩu.

Báo cáo cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực về lạm phát. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 2,1% trong quý III, giảm đáng kể so với mức 5% của quý trước. Chỉ số PCE lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 2,5%, so với 3,3% trong quý II.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, bức tranh kinh tế Mỹ vẫn tồn tại những yếu tố trái chiều. Trong khi tăng trưởng GDP duy trì ở mức cao, nhiều hộ gia đình tiếp tục chịu sức ép từ giá nhiên liệu, chi phí sinh hoạt và triển vọng thị trường lao động. Các số liệu lạm phát gần đây cũng cho thấy áp lực giá cả chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Báo cáo tăng trưởng được công bố chỉ 5 ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong bối cảnh tình hình kinh tế và chi phí sinh hoạt đang là những vấn đề được cử tri Mỹ đặc biệt quan tâm. Kết quả tăng trưởng vượt dự báo có thể trở thành một điểm nhấn trong thông điệp kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, việc duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến giá năng lượng, lạm phát và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ có thể không kích quy mô lớn nhằm vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ
Mỹ có thể không kích quy mô lớn nhằm vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho khả năng nối lại chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3/11, nếu những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Tehran không đạt được đột phá.

Mỹ có thể không kích quy mô lớn nhằm vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Mỹ có thể không kích quy mô lớn nhằm vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho khả năng nối lại chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3/11, nếu những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Tehran không đạt được đột phá.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại cơ sở hạt nhân ở Nam Carolina
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại cơ sở hạt nhân ở Nam Carolina

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại một cơ sở hạt nhân quy mô lớn thuộc Bộ Năng lượng nước này ở bang Nam Carolina, sau khi xảy ra hỏa hoạn tại một phòng thí nghiệm. Đám cháy được lực lượng cứu hỏa khống chế khoảng 2 giờ sau khi được báo cáo.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại cơ sở hạt nhân ở Nam Carolina

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại cơ sở hạt nhân ở Nam Carolina

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại một cơ sở hạt nhân quy mô lớn thuộc Bộ Năng lượng nước này ở bang Nam Carolina, sau khi xảy ra hỏa hoạn tại một phòng thí nghiệm. Đám cháy được lực lượng cứu hỏa khống chế khoảng 2 giờ sau khi được báo cáo.

Iran khóa chặt “lằn ranh đỏ”, chơi ván bài mặc cả với Mỹ và Israel
Iran khóa chặt “lằn ranh đỏ”, chơi ván bài mặc cả với Mỹ và Israel

VOV.VN - Trong khi các cường quốc khu vực đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, Tehran vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng nhượng bộ các điều kiện mà nước này coi là những “lằn ranh đỏ”.

Iran khóa chặt “lằn ranh đỏ”, chơi ván bài mặc cả với Mỹ và Israel

Iran khóa chặt “lằn ranh đỏ”, chơi ván bài mặc cả với Mỹ và Israel

VOV.VN - Trong khi các cường quốc khu vực đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, Tehran vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng nhượng bộ các điều kiện mà nước này coi là những “lằn ranh đỏ”.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ