Theo báo cáo của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý III tăng 4,3% tính theo tốc độ năm, cao hơn đáng kể so với mức 3,4% được công bố hồi tháng trước. Đây cũng là mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với mức 2,1% trong quý I và 2,2% trong quý II năm nay.

Chi tiêu tiêu dùng vẫn là động lực lớn cho đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ (Ảnh: QT)

Chi tiêu tiêu dùng, vốn chiếm khoảng hai phần ba hoạt động kinh tế của Mỹ, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bất chấp giá cả leo thang. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là cơ sở hạ tầng, trung tâm dữ liệu và chất bán dẫn, cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ trong những quý gần đây. Số liệu kinh tế tích cực được công bố trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ trải qua nhiều phiên biến động mạnh, trong khi áp lực lạm phát gia tăng do tác động của cuộc chiến tại Iran.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn dự kiến có thể trở thành một yếu tố quan trọng đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ. Các nhà hoạch định chính sách của Fed đang cân nhắc khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp vào tháng 12 nhằm kiềm chế lạm phát, mặc dù động thái này cũng tiềm ẩn nguy cơ làm chậm đà tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo ngày 25/11 là lần điều chỉnh đầu tiên đối với số liệu GDP quý III/2026. Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục cập nhật số liệu khi có thêm dữ liệu kinh tế.