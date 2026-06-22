Kỷ niệm 5 năm Quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc: 5 đề xuất trọng tâm thời gian tới

Với nền tảng vững chắc này, nhân 5 năm Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc, Diễn đàn Jakarta 2026 được tổ chức hôm 22/6 tại Ban thư ký ASEAN (Jakarta, Indonesia) với nhiều đề xuất quan trọng, thúc đẩy mối quan hệ chiến lược này trong thời gian tới.

Đại diện Phái đoàn các nước tại ASEAN, các nhà ngoại giao, chuyên gia học giả tham dự Diễn đàn.

Đối tác thương mại lớn nhất 16 năm liên tiếp

Từ quan hệ Đối thoại năm 1991 đến quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2021, mối quan hệ ASEAN - Trung Quốc đã không ngừng được củng cố; mở rộng trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối. Các ưu tiên quan trọng bao gồm thương mại và đầu tư, kết nối, chuyển đổi số, nông nghiệp, giáo dục, y tế, du lịch, phát triển bền vững, hợp tác năng lượng, hợp tác hàng hải và giao lưu nhân dân: phạm vi hợp tác rộng lớn ngày nay phản ánh một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ đã phát triển theo thời gian.

Việc ký kết Nghị định thư Nâng cấp Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc 3.0 năm 2025 là minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ đối tác này. Bằng cách mở rộng khuôn khổ sang nền kinh tế số, kinh tế xanh, kết nối chuỗi cung ứng, bảo vệ người tiêu dùng và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, ACFTA 3.0 không chỉ đơn thuần cập nhật một thỏa thuận thương mại; mà còn định vị lại hợp tác kinh tế ASEAN - Trung Quốc để đáp ứng các cơ hội và thách thức trong tương lai trong những năm tới. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) củng cố điều này hơn nữa, làm sâu sắc thêm sự hội nhập khu vực và tăng cường khả năng phục hồi kinh tế trên phạm vi thành viên rộng lớn hơn.

Với chủ đề “Hướng tới một Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc mạnh mẽ và hiệu quả hơn vì lợi ích lớn hơn của khu vực và thế giới”, Diễn đàn đã quy tụ các bên liên quan từ chính phủ, giới học thuật, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế để trao đổi quan điểm về những thành tựu và định hướng tương lai của quan hệ ASEAN - Trung Quốc.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng Thư ký Kao Kim Hun nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Trung Quốc, đảm bảo rằng hợp tác ASEAN - Trung Quốc tiếp tục là động lực cho hòa bình, thịnh vượng, khả năng phục hồi và phát triển bền vững vì lợi ích của cả hai bên, khu vực và thế giới.

“Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 16 năm liên tiếp, trong khi ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc kể từ năm 2019. Chỉ riêng năm 2019, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa hai bên đã đạt 1.300 tỷ USD. Dòng vốn đầu tư cũng theo một quỹ đạo tương tự, với đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Trung Quốc vào ASEAN đạt 20 tỷ USD. Đây là thước đo của một mối quan hệ đã phát triển đáng kể trong 35 năm qua, trở thành một trong những quan hệ đối tác chiến lược nhất khu vực của ASEAN”.

5 đề xuất trọng tâm

Để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nêu 5 trọng tâm sau:

Thứ nhất là hòa bình và ổn định.ASEAN đánh giá cao sự ủng hộ lâu dài của Trung Quốc đối với vai trò trung tâm của ASEAN, sự tham gia tích cực của nước này vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, và sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Tầm nhìn ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Về Biển Đông, cả hai bên tiếp tục đạt được tiến bộ thực chất trong các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC, với mục tiêu hoàn tất trong năm nay. Đó là một tín hiệu quan trọng cũng như một cam kết vững chắc từ cả hai phía.

Ưu tiên thứ hai là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. ASEAN gần đây đã kết thúc đàm phán về Khung Thỏa thuận Kinh tế Số ASEAN (DEFA), đang hướng tới việc ký kết trong năm nay. Khi được thực hiện đầy đủ, DEFA dự kiến mở rộng nền kinh tế số của khu vực lên tới 2.000 tỷ USD vào năm 2030. Thế mạnh của Trung Quốc trong công nghệ, đổi mới sáng tạo, cơ sở hạ tầng số, thương mại điện tử và các công nghệ mới nổi khiến nước này trở thành đối tác tự nhiên trong quá trình chuyển đổi này. Hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, công nghệ tài chính, kết nối số và thương mại số xuyên biên giới đã và có thể trở thành động lực mới cho sự tăng trưởng và đổi mới của khu vực.

Thứ ba, hợp tác năng lượng. Cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Trung Đông cho thấy sự dễ bị tổn thương của chuỗi cung ứng năng lượng và thực phẩm toàn cầu trước các cú sốc địa chính trị. Đây là lời nhắc nhở rằng an ninh năng lượng không phải là một vấn đề chính sách trừu tượng, mà là nền tảng của khả năng phục hồi kinh tế. Do đó, ASEAN và Trung Quốc nên tăng cường hợp tác để củng cố cả an ninh năng lượng và an ninh lương thực cùng với khả năng phục hồi chuỗi cung ứng. Điều này có nghĩa là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, xe điện, hệ sinh thái pin, hiệu quả năng lượng và tài chính xanh. Đầu tư không chỉ đơn thuần là cam kết về khí hậu, mà là lựa chọn chiến lược cho khả năng cạnh tranh lâu dài. Đặc biệt, Mạng lưới điện ASEAN (4 Power Grid) mang đến một lộ trình cụ thể để tăng cường kết nối năng lượng khu vực và xứng đáng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga 2026 tại Kazan VOV.VN - Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga 2026 khai mạc ngày 17/6 tại Kazan (Nga), đánh dấu 35 năm quan hệ đối tác giữa hai bên. Các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận những định hướng hợp tác mới về an ninh, kinh tế, năng lượng, chuyển đổi số và phát triển khu vực.

Thứ tư, khả năng phục hồi trước các mối đe dọa xuyên quốc gia. Tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, buôn người và ma túy, khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia không tôn trọng biên giới và quyền tài phán, và không thể được giải quyết bởi bất kỳ quốc gia nào một mình. Hợp tác chặt chẽ hơn trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp tốt hơn trong thực thi pháp luật, xây dựng năng lực mạnh mẽ hơn và các giải pháp hiệu quả hơn dựa trên công nghệ sẽ rất cần thiết.

Thứ năm, kết nối giữa người dân. Lượng khách du lịch từ Trung Quốc đến ASEAN đạt 21,8 triệu người vào năm 2025, đưa Trung Quốc trở thành nguồn khách du lịch nước ngoài lớn nhất đến khu vực này. Các chương trình trao đổi giáo dục, chương trình học bổng, sáng kiến ​​thanh niên, hợp tác văn hóa, mạng lưới học thuật và quan hệ đối tác giữa các thành phố tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ con người, tạo nên sự bền vững, khả năng phục hồi và tầm quan trọng của mối quan hệ này. Đây chính là nền tảng lâu dài của quan hệ đối tác.

Đối thoại - cởi mở - tôn trọng - cùng tồn tại hòa bình

Kỷ niệm 5 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và cũng là kỷ niệm 35 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN - Trung Quốc, dấu mốc quan trọng này cho thấy hai bên có nhiều tiềm năng cùng tiếp tục khai phá. Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Vương Kình khẳng định, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ, và nguy cơ sự thiếu hụt năng lượng, lương thực, Trung Quốc và ASEAN là những nước láng giềng gần gũi, gắn liền với một tương lai chung, cần phải đồng lòng, mới có thể thúc đẩy tăng trưởng lành mạnh và ổn định.

Đại sứ Vương Kình nói: “Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với ASEAN để nắm bắt cơ hội giữa những thách thức, xây dựng một tương lai chung và bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển và phục hưng khu vực. Chúng ta phải trân trọng hòa bình và ổn định, duy trì Năm Nguyên tắc cùng tồn tại Hòa bình và các mục đích của Hiệp ước Hợp tác Thân thiện ở Đông Nam Á. Đồng thời tuân thủ các nguyên tắc nhận thức về lợi ích chung, tìm kiếm điểm đồng gác lại bất đồng, và đề cao đối thoại cũng như tham vấn. Đảm bảo sự tin cậy lẫn nhau, đoàn kết và hợp tác vẫn là xu hướng chủ đạo của khu vực trong tương lai”.

Tại diễn đàn, Đại sứ Phái đoàn thường trực Malaysia, các nhà ngoại giao, học giả khu vực đã thảo luận và nhất trí nguyên tắc hợp tác ASEAN - Trung Quốc là đối thoại, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau và cùng tồn tại hòa bình. Đây là những yếu tố nền tảng đã xây dựng quan hệ đối tác tốt đẹp và là la bàn tiếp tục dẫn dắt hai bên tiến lên phía trước. Do đó, ASEAN và Trung Quốc cần tiếp tục làm việc cùng nhau trên tinh thần đoàn kết và chia sẻ mục tiêu để mối quan hệ đối tác ASEAN - Trung Quốc mang lại những kết quả ý nghĩa cho người dân.