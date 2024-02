Lạm phát ở Ba Lan giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua

Báo cáo cũng cho biết lạm phát giảm chủ yếu do giá nhiên liệu và năng lượng giảm. Tuy nhiên, trong khi lạm phát hàng năm chậm lại, thì giá cả trong tháng 1 tăng 0,4% so với tháng 12.

Ảnh minh họa theo notesfrompoland.

Theo thống kê, lạm phát ở Ba Lan bắt đầu tăng tốc vào năm 2021 khi nền kinh tế mở cửa sau các đợt đóng cửa do đại dịch Covid-19. Chỉ số này tiếp tục tăng tốc vào năm 2022 khi xung đột xảy ra ở quốc gia láng giềng Ukraine nhưng đã chậm lại đáng kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 2 năm ngoái.

Con số 3,9% của tháng 1 được ghi nhận là mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021 và thấp hơn mức 4,2% mà các nhà phân tích dự đoán trước đó. Giới phân tích cho rằng sự chậm lại của chỉ số này được thúc đẩy bởi giá nhiên liệu giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước và giá năng lượng giảm 2,1%. Tuy nhiên, giá thực phẩm hiện tại đã tăng 4,9% so với cùng kỳ trong tháng 1, trong khi giá rượu và thuốc lá tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhà đất tăng nhẹ khoảng 2,3%.

Ba Lan ghi nhận mức tăng giá nhà hàng năm nhanh thứ hai ở châu Âu trong quý 3 năm 2023 và nước này cũng chứng kiến ​​một trong những mức tăng giá thuê nhà nhanh nhất kể từ năm 2015 trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Các nhà phân tích kinh tế Ba Lan lưu ý rằng tỷ lệ lạm phát giảm xuống 3,9% báo hiệu tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế và nhà nước có thể tiếp tục duy trì giá năng lượng cho đến giữa năm nay cũng như điều chỉnh cắt giảm lãi suất phù hợp với nền kinh tế.