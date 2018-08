Lạm phát ở Vênzuela tăng lên hơn 80.000 %

Giá tiêu dùng ở Venezuela đã tăng tới hơn 82.000 % trong vòng 1 năm qua. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo con số này có thể lên tới 1 triệu % vào cuối năm 2018.

Tại quốc gia Nam Mỹ này, hiếm có người nào còn dùng ví để đựng tiền mặt. Họ dùng thùng hoặc bao tải để mang tiền. Ảnh: Reddit.

Một thành viên quốc hội Venezuela cho biết lạm phát tại Venezuela trong vòng 1 năm qua đã tăng lên hơn 82 nghìn % với chỉ số riêng trong tháng 07/2018 là 125%. Siêu lạm phát tại nước này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nặng nề. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế, lạm phát ở Venezuela có thể lên tới 1 triệu % vào cuối năm 2018.

Tổng thống Nicolas Maduro, người tái đắc cử tháng 5/2018, đang chuẩn bị bỏ 5 số 0 khỏi tờ tiền Venezuela trong nỗ lực kiểm soát lạm phát ở nước này. Tổng thống Maduro cáo buộc cuộc chiến kinh tế do phe đối lập và lãnh đạo các doanh nghiệp đứng đầu đã dẫn tới tình hình tồi tệ hiện nay ở Venezuela. Chính phủ của ông Maduro đã dừng công bố các chỉ số kinh tế gần 3 năm trước đây do hệ thống kinh tế bắt đầu sụp đổ. Do đó phần lớn các thông tin kinh tế được cung cấp bởi các thành viên của quốc hội do phe đối lập kiểm soát./.