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Lần đầu tiên sau 20 năm đảng không nắm Nhà Trắng kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ

Thứ Tư, 22:12, 04/11/2026
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VOV.VN - Đảng Dân chủ được dự báo giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, với những chiến thắng quan trọng tại hàng loạt bang vốn được xem là thành trì của đảng Cộng hòa.

 

Theo số liệu cập nhật sáng 4/11 (giờ Mỹ), đảng Dân chủ đã giành ít nhất 228 ghế Hạ viện và có 54 ghế Thượng viện, sau khi giành ghế từ đối thủ ở ít nhất 7 bang.

Cụ thể, tại Hạ viện, đảng Dân chủ đã giành được 228 ghế, vượt mốc 218 ghế cần thiết để chiếm đa số, trong khi đảng Cộng hòa mới giành được 139 ghế. Hiện tại vẫn còn 68 ghế chưa xác định kết quả.

Đáng chú ý, cuộc đua Thượng viện vẫn chưa hoàn toàn khép lại khi hai bang Mississippi và Alaska tiếp tục kiểm phiếu, với kết quả cạnh tranh rất sít sao giữa các ứng cử viên của hai đảng. Đây là hai cuộc đua cuối cùng chưa xác định được người chiến thắng, trong bối cảnh phe Dân chủ đã giành 54 ghế, so với 44 ghế của đảng Cộng hòa.

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Ông Hakeem Jeffries ăn mừng tại văn phòng Washington khi theo dõi kết quả bầu cử Hạ viện Mỹ tại các bang. (Ảnh: New York Times)

Với kết quả này, phe Dân chủ đã vượt ngưỡng 51 ghế cần thiết để nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Do đó, kết quả kiểm phiếu tại Mississippi và Alaska sẽ quyết định quy mô thế đa số của đảng Dân chủ tại Thượng viện khóa mới, dự kiến bắt đầu hoạt động từ ngày 3/1/2027.

Theo các kết quả sơ bộ, đảng Dân chủ giành được hàng loạt ghế Thượng viện trước đó thuộc đảng Cộng hòa tại Texas, North Carolina, South Carolina, Ohio, Iowa và Kansas. Đáng chú ý, nhiều bang trong số này từng bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống Donald Trump với cách biệt lớn trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

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Các quan sát viên của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa kiểm tra phiếu bầu tại thành phố Fairburn, bang Georgia, ngày 3/11. (Ảnh: Reuters)

Tại Texas, ứng cử viên Dân chủ James Talarico đánh bại ứng cử viên Cộng hòa Ken Paxton, người được Tổng thống Trump hậu thuẫn. Tại North Carolina, cựu Thống đốc Roy Cooper giành chiến thắng trước ông Michael Whatley. Trong khi đó, cựu Thượng nghị sĩ Sherrod Brown giành lại ghế Thượng viện tại Ohio, còn ứng cử viên Annie Andrews chiến thắng tại South Carolina.

Những kết quả này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ. Trước cuộc bầu cử, đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện với 53 ghế, so với 47 ghế của phe Dân chủ, đồng thời duy trì thế đa số sít sao tại Hạ viện. Nếu các dự báo được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2006, đảng không nắm Nhà Trắng giành lại quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong cùng một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Quang Trung/VOV-Washington
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