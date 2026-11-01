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Làn sóng biểu tình của giới trẻ lan rộng khắp châu Âu

Chủ Nhật, 15:14, 01/11/2026
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VOV.VN - Khởi phát từ các trường trung học tại Pháp với yêu cầu tăng ngân sách giáo dục, làn sóng biểu tình của giới trẻ đã nhanh chóng lan rộng sang nhiều quốc gia láng giềng như Đức, Italy và Thụy Sĩ vào cuối tháng 10.

Sự bất bình của các thanh thiếu niên tích tụ từ khủng hoảng chi phí sinh hoạt, tình trạng khan hiếm nhà ở và niềm tin sụt giảm vào chính phủ đã trở thành mồi lửa chung cho phong trào phản kháng xuyên biên giới này.

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Tại Italy, làn sóng phản kháng ghi nhận quy mô lớn nhất vào ngày 30/10 khi hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên và người lao động đổ ra đường - Ảnh: Reuters

Khi các cuộc tuần hành có xu hướng biến thành đụng độ và bạo loạn, chính quyền các nước cũng gia tăng các biện pháp trấn áp để duy trì trật tự công cộng.

Tại Italy, làn sóng phản kháng ghi nhận quy mô lớn nhất vào ngày 30/10 khi hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên và người lao động đổ ra đường đòi quyền lợi giáo dục và kiểm soát vật giá. Dù người biểu tình phần lớn giữ ôn hòa, chính phủ Italy vẫn có phản ứng cứng rắn khi triển khai quân đội và thông qua sắc lệnh an ninh mới, hạ thấp các điều kiện pháp lý để bắt giam người chưa thành niên.

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Tình trạng phá hoại tại Frankfurt, Đức, bên lề cuộc biểu tình do nhóm “Gen Z regelt” tổ chức - Ảnh: Reuters

Trước đó, tâm lý bất mãn xã hội tại nước này cũng đã sục sôi qua các đợt đình công của tài xế xe tải, taxi và nông dân nhằm phản đối giá nhiên liệu leo thang và việc tăng chi tiêu quốc phòng.

Đến ngày 31/10, phong trào tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ tại Đức dưới sự dẫn dắt của nhóm thanh niên “GenZ regelt” (Gen Z ra tay). Hàng chục nghìn người đã tập hợp tại Berlin, Frankfurt và Cologne để phản đối cơ sở vật chất học đường xuống cấp, áp lực lạm phát, nguy cơ tái áp dụng nghĩa vụ quân sự và vấn đề biến đổi khí hậu. Dù khởi đầu hòa bình, tình trạng cướp phá và xô xát đã nổ ra, buộc cảnh sát phải triển khai vòi rồng để giải tán đám đông.

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Tình trạng cướp phá và xô xát buộc cảnh sát phải triển khai vòi rồng để giải tán đám đông - Ảnh: Reuters

Cùng thời điểm đó, Thụy Sĩ cũng chứng kiến hàng trăm người xuống đường tại Zurich và Basel. Hưởng ứng khẩu hiệu “GenZ regelt” từ mạng xã hội với tuyên bố “Ở Thụy Sĩ chúng tôi cũng quá ngán ngẩm rồi”, người biểu tình công khai thể hiện sự liên kết và tiếp sức cho phong trào phản kháng của giới trẻ tại các nước lân cận.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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