Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc thăm Nhật Bản bàn về Thượng đỉnh Trung-Nhật

Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc do ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn đầu sẽ thăm Nhật Bản trong hai ngày 28 và 29/2.

Ông Dương Khiết Trì đã trở thành quan chức đối ngoại quyền lực nhất của Trung Quốc trong một thập kỷ qua. Ảnh: AP

Đây là nguồn tin chính thức được chính phủ Nhật Bản thông báo trong sáng nay (14/2). Nội dung chính của chuyến thăm này là thảo luận về lịch trình cho chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào tháng 4/2020.

Ông Dương Khiết Trì dự kiến sẽ hội đàm với Cục trưởng An toàn an ninh quốc gia Nhật Bản Kitamura, trao đổi về những biện pháp đối phó với Covid-19 và chào xã giao Thủ tướng Abe Shinzo.

Dư luận cho rằng, thời gian chuyến thăm Nhật Bản của ông Tập Cận Bình có thể bị ảnh hưởng do Trung Quốc đang tập trung toàn lực đối phó với Covid-19. Tuy nhiên, phía Nhật Bản vẫn đang chuẩn bị tích cực cho chuyến thăm này.

Trước đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang diễn ra đúng theo kế hoạch.

Trong khi đó, một lãnh đạo của đảng tự do dân chủ (LDP) cho rằng việc hai nhà lãnh đạo gặp nhau là rất cần thiết bởi đây là cơ hội hai bên có thể thống nhất những biện pháp hợp tác phòng chống sự lây lan của bệnh viêm phổi cấp do Covid-19. Trong lịch sử ngoại giao hai nước, vào tháng 9/1998, khi đó Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân có dự định thăm Nhật Bản, tuy nhiên do ảnh hưởng của trận lũ lụt lớn, chuyến thăm đã bị lùi lại trong vòng hai tháng./.