English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lãnh đạo Indonesia-Singapore: ASEAN ưu tiên đối thoại để giải quyết các vấn đề

Thứ Hai, 18:59, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 6/7 tái khẳng định cam kết của các nước ASEAN trong việc ưu tiên đối thoại và ngoại giao là phương tiện chính để giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại Jakarta với 26 thỏa thuận hợp tác được ký kết.

Vấn đề thảo luận tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Indonesia và Singapore không chỉ tập trung vào quan hệ song phương, mà còn đề cập nhiều diễn biến toàn cầu và khu vực có khả năng ảnh hưởng đến sự ổn định khu vực và cuộc sống của người dân. Tổng thống Indonesia Prabowo nhấn mạnh, ASEAN chia sẻ quan điểm nhất quán về tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, thông qua đối thoại và ngoại giao, không chỉ trong khu vực, mà còn trên thế giới.

lanh dao indonesia-singapore asean uu tien doi thoai de giai quyet cac van de hinh anh 1
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong thăm Indonesia và có cuộc gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: VP Báo chí Tổng thống cung cấp

Ngoài việc thảo luận các thách thức toàn cầu, hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa Indonesia và Singapore. Ông Prabowo nhấn mạnh, Indonesia và Singapore sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Cột mốc này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc duy trì và tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cũng thông báo: "Cuộc họp này đã mang lại 26 thành tựu cụ thể trong nhiều lĩnh vực, 18 thỏa thuận hợp tác giữa  chính phủ và 8 thỏa thuận giữa các doanh nghiệp, phản ánh sự hợp tác ngày càng rộng và sâu sắc hơn. Indonesia và Singapore đang chứng kiến sự gia tăng hợp tác thương mại và kết nối trong hầu hết các lĩnh vực".

lanh dao indonesia-singapore asean uu tien doi thoai de giai quyet cac van de hinh anh 2
Indonesia và Singapore ký 26 thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm Jakarta của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: VP báo chí Tổng thống cung cấp

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho biết, ông và Tổng thống Prabowo đã thảo luận về các diễn biến khu vực và toàn cầu trong cuộc gặp, khẳng định cả hai nước đều có chung quan điểm về tầm quan trọng của vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì ổn định khu vực. Thủ tướng Lawrence Wong cũng cho biết, Singapore sẽ tham vấn chặt chẽ với Indonesia trước thềm nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN sắp tới của Singapore vào năm 2027.

Indonesia và Singapore đã công bố 26 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực chiến lược, bao gồm: năng lượng, thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và công nghệ tài chính.... Quỹ đầu tư quốc gia Danantara của Indonesia và các công ty của Singapore cũng ký một biên bản ghi nhớ về dự án điện xuyên biên giới.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tấn công Iran: Nghị sĩ Nhật Bản phản đối, Tổng thống Indonesia sẵn sàng hòa giải
Tấn công Iran: Nghị sĩ Nhật Bản phản đối, Tổng thống Indonesia sẵn sàng hòa giải

VOV.VN - Nhiều chính trị gia nổi tiếng tại Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Trong khi đó, Tổng thống Indonesia bày tỏ sẵn sàng đến thủ đô của Iran để hòa giải, nhằm giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Tấn công Iran: Nghị sĩ Nhật Bản phản đối, Tổng thống Indonesia sẵn sàng hòa giải

Tấn công Iran: Nghị sĩ Nhật Bản phản đối, Tổng thống Indonesia sẵn sàng hòa giải

VOV.VN - Nhiều chính trị gia nổi tiếng tại Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Trong khi đó, Tổng thống Indonesia bày tỏ sẵn sàng đến thủ đô của Iran để hòa giải, nhằm giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Tổng thống Indonesia có chuyến thăm Mỹ, ký Hiệp định Thương mại Đối ứng
Tổng thống Indonesia có chuyến thăm Mỹ, ký Hiệp định Thương mại Đối ứng

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký văn kiện cuối cùng Hiệp định Thương mại Đối ứng vào ngày 19/02, khi hai nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Hội đồng Hoà bình tại Washington.

Tổng thống Indonesia có chuyến thăm Mỹ, ký Hiệp định Thương mại Đối ứng

Tổng thống Indonesia có chuyến thăm Mỹ, ký Hiệp định Thương mại Đối ứng

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký văn kiện cuối cùng Hiệp định Thương mại Đối ứng vào ngày 19/02, khi hai nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Hội đồng Hoà bình tại Washington.

Indonesia nhận lời mời tham gia "Hội đồng Hòa bình" của Tổng thống Trump
Indonesia nhận lời mời tham gia "Hội đồng Hòa bình" của Tổng thống Trump

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Indonesia hôm nay (22/01) cho biết, Tổng thống Prabowo Subianto đã chấp nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tham gia “Hội đồng Hoà bình” nhằm giám sát quá trình tái thiết Gaza.

Indonesia nhận lời mời tham gia "Hội đồng Hòa bình" của Tổng thống Trump

Indonesia nhận lời mời tham gia "Hội đồng Hòa bình" của Tổng thống Trump

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Indonesia hôm nay (22/01) cho biết, Tổng thống Prabowo Subianto đã chấp nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tham gia “Hội đồng Hoà bình” nhằm giám sát quá trình tái thiết Gaza.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ