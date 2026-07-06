Lãnh đạo Indonesia-Singapore: ASEAN ưu tiên đối thoại để giải quyết các vấn đề

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại Jakarta với 26 thỏa thuận hợp tác được ký kết.

Vấn đề thảo luận tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Indonesia và Singapore không chỉ tập trung vào quan hệ song phương, mà còn đề cập nhiều diễn biến toàn cầu và khu vực có khả năng ảnh hưởng đến sự ổn định khu vực và cuộc sống của người dân. Tổng thống Indonesia Prabowo nhấn mạnh, ASEAN chia sẻ quan điểm nhất quán về tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, thông qua đối thoại và ngoại giao, không chỉ trong khu vực, mà còn trên thế giới.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong thăm Indonesia và có cuộc gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: VP Báo chí Tổng thống cung cấp

Ngoài việc thảo luận các thách thức toàn cầu, hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa Indonesia và Singapore. Ông Prabowo nhấn mạnh, Indonesia và Singapore sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Cột mốc này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc duy trì và tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cũng thông báo: "Cuộc họp này đã mang lại 26 thành tựu cụ thể trong nhiều lĩnh vực, 18 thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ và 8 thỏa thuận giữa các doanh nghiệp, phản ánh sự hợp tác ngày càng rộng và sâu sắc hơn. Indonesia và Singapore đang chứng kiến sự gia tăng hợp tác thương mại và kết nối trong hầu hết các lĩnh vực".

Indonesia và Singapore ký 26 thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm Jakarta của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: VP báo chí Tổng thống cung cấp

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho biết, ông và Tổng thống Prabowo đã thảo luận về các diễn biến khu vực và toàn cầu trong cuộc gặp, khẳng định cả hai nước đều có chung quan điểm về tầm quan trọng của vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì ổn định khu vực. Thủ tướng Lawrence Wong cũng cho biết, Singapore sẽ tham vấn chặt chẽ với Indonesia trước thềm nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN sắp tới của Singapore vào năm 2027.

Indonesia và Singapore đã công bố 26 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực chiến lược, bao gồm: năng lượng, thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và công nghệ tài chính.... Quỹ đầu tư quốc gia Danantara của Indonesia và các công ty của Singapore cũng ký một biên bản ghi nhớ về dự án điện xuyên biên giới.