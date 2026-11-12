Lãnh đạo Mỹ - Israel "tranh cãi gay gắt" vì chiến sự Iran

Theo truyền thông Israel, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Netanyahu thúc giục ông Trump khôi phục chiến dịch quân sự, trong khi nhà lãnh đạo Mỹ muốn duy trì cách tiếp cận ngoại giao và để các cuộc đàm phán với Iran tiếp tục.

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau cuộc họp tại Palm Beach, bang Florida hồi tháng 12/2025. (Ảnh: AP)

Tờ Ynet dẫn lời một nguồn tin mô tả không khí cuộc trao đổi là khó khăn. Một nguồn tin khác thậm chí cho rằng cuộc điện đàm đã biến thành một cuộc “khẩu chiến dữ dội”.

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel bác bỏ thông tin cho rằng cuộc trao đổi mang tính đối đầu. Một quan chức cấp cao Israel xác nhận cuộc điện đàm đã diễn ra, nhưng khẳng định đây “hoàn toàn không phải là một cuộc trò chuyện khó khăn”.

Những thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh bất đồng giữa Washington và Tel Aviv về cách xử lý cuộc xung đột với Iran ngày càng được chú ý. Theo Financial Times, ông Netanyahu thậm chí đã liên tục gọi điện cho Tổng thống Trump hằng ngày nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ nối lại chiến dịch quân sự.

Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định Mỹ đang nắm giữ lợi thế đáng kể trong cuộc đối đầu với Iran, cả về kiểm soát eo biển Hormuz lẫn sức ép kinh tế đối với Tehran. “Mỹ đang ở vị thế rất mạnh với quyền kiểm soát eo biển Hormuz và nền kinh tế Iran đang sụp đổ”, Nhà Trắng tuyên bố với Fox News Digital.

Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Trump đã khẳng định lệnh phong tỏa hải quân mà Washington mô tả là lớn nhất trong lịch sử, cùng chiến dịch “Economic Outcast” và chiến dịch mới “Iron Gate”, sẽ tiếp tục được triển khai đầy đủ.

“Tổng thống Trump đang nắm mọi quân bài và sẽ hành động theo những gì tốt nhất cho nước Mỹ”, tuyên bố nhấn mạnh.

Đây không phải lần đầu xuất hiện thông tin về bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo. Hồi tháng 6, ông Trump được cho là đã gọi ông Netanyahu là “điên rồ” trong một cuộc điện đàm, theo truyền thông Mỹ.