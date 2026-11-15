Lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Thâm Quyến ngày 19/11

Điện Kremlin xác nhận thời gian cuộc gặp ba bên Nga, Mỹ và Trung Quốc

Ngày 14/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự cuộc gặp. Theo ông Peskov, các bên đã thống nhất thời gian và địa điểm, trong khi chương trình nghị sự vẫn đang được trao đổi.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Olivia Wales cũng xác nhận cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 19/11. Theo bà, Tổng thống Donald Trump muốn thảo luận với lãnh đạo Nga và Trung Quốc về vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân, đồng thời coi sự phổ biến vũ khí hạt nhân là mối nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump dự định đề cập cuộc chiến với Iran, nhưng không có kế hoạch thảo luận xung đột Nga - Ukraine.

Trước đó, ngày 12/11, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết cả Nga và Mỹ đều dành sự quan tâm lớn cho cuộc gặp thượng đỉnh ba bên dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến. Theo ông, các bên đang tích cực chuẩn bị nội dung cho cuộc gặp. Nga kỳ vọng cuộc gặp đầu tiên theo định dạng này sẽ góp phần cải thiện tình hình thế giới.

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11 tại Thâm Quyến, Trung. Bên cạnh cuộc gặp ba bên, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến có cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.