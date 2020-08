Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston nằm “trong tầm ngắm” của FBI từ lâu

Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houton, với vai trò như một căn cứ phục vụ những nỗ lực của Trung Quốc nhằm đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), một quan chức an ninh quốc gia hàng đầu thuộc Bộ Tư Pháp Mỹ cho hay hôm 12/8.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong một cuộc hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức, ông John Demers, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về An ninh Quốc gia cho biết, Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston "không phải ngẫu nhiên được chọn" khi chính quyền Tổng thống Trump quyết định đóng cửa cơ quan ngoại giao này vào tháng trước.

Ông Demers nhận định, động thái đóng cửa lãnh sự quán trên của chính phủ Mỹ là nhằm ngăn cản các hành động mà "chúng tôi đã theo dõi một thời gian". Vị quan chức này cũng dẫn ra rằng 50 trường hợp tại 30 thành phố khác nhau của Mỹ, những nơi ghi nhận hành vi do thám tài sản trí tuệ và công nghiệp nhằm phục vụ lợi ích của Trung Quốc, đã được ghi nhận thời gian gần đây. Vụ việc ở Houston chỉ là "phần nổi của tảng băng trôi".

Ông Demers đánh giá, mối lo ngại lớn của chính phủ Mỹ dẫn đến động thái hạn chế việc sử dụng ứng dụng Tik Tok của Trung Quốc là do người Mỹ đang giúp ứng dụng này truy cập vào các dữ liệu cá nhân nhạy cảm, đôi khi bao gồm cả danh sách liên lạc cá nhân và dữ liệu về địa điểm.

Việc sử dụng công nghệ do tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc trong quá trình phát triển và xây dựng dữ liệu 5G cũng như mạng lưới viễn thông ở Mỹ sẽ khiến khiến người dân bị lộ nhiều thông tin hơn. Đó là lý do tại sao chính quyền Tổng thống Trump tiến hành "nỗ lực mạnh mẽ" nhằm thuyết phục các đồng minh của Mỹ tại châu Âu và châu Á thận trọng, đồng thời dừng cho phép sử dụng các thiết bị do Trung Quốc sản xuất trong mạng lưới của họ, ông Demers cho hay.

Vị quan chức này cũng cho biết ngày càng có nhiều vụ việc cáo buộc Trung Quốc can thiệp hoặc đánh cắp dữ liệu trong máy tính được ghi nhận trong năm 2020.