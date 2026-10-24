Lầu Năm Góc coi các Viện Khổng Tử ở Mỹ là mối đe dọa an ninh quốc gia

Washington từ lâu đã cáo buộc các Viện Khổng Tử tại Mỹ là công cụ tuyên truyền của Bắc Kinh và đã có những bước đi để trấn áp hoạt động của các cơ sở này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Reuters)

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth cáo buộc rằng các Viện Khổng Tử đang hoạt động trá hình tại các trường đại học Mỹ và Lầu Năm Góc đã đưa chúng vào danh sách các tổ chức đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

“Hóa ra có đến 80 trung tâm tuyên truyền mới trên khắp 30 trường đại học đã mọc lên với những tên gọi và điều lệ khác nhau, nhưng cùng một nhiệm vụ: đánh cắp tài sản trí tuệ và xâm nhập vào tư tưởng của sinh viên Mỹ”, ông Hegseth nói. Bộ Quốc phòng trong 2 tháng qua đã “giải tán một cách có hệ thống từng cơ sở này”, ông nói. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra phản hồi về thông tin mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra.