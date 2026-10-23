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Lầu Năm Góc đạt thỏa thuận sản xuất 850 máy bay chiến đấu F-35 trong 10 năm

Thứ Sáu, 06:13, 23/10/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ và Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin vừa đạt thỏa thuận dài hạn nhằm mở rộng chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35, trong nỗ lực tăng cường năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Theo thông báo ngày 22/10, Bộ Quốc phòng Mỹ cùng tập đoàn Lockheed Martin đã đạt được thỏa thuận khung có hiệu lực trong vòng một thập kỷ nhằm sản xuất 850 máy bay tiêm kích tàng hình F-35, song giá trị cụ thể của văn kiện chưa được công bố do còn chờ Quốc hội Mỹ phê chuẩn và phân bổ ngân sách. Dòng máy bay này có ba phiên bản, với giá thành có thể vượt 100 triệu USD mỗi chiếc.

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Đại úy Andrew "Dojo" Olson, phi công kiêm chỉ huy Đội bay F-35 Heritage, thực hiện màn bay tốc độ cao trong Triển lãm Hàng không Quốc tế Canada tại Toronto, ngày 1/9/2018 (Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, thỏa thuận nhằm hiện đại hóa và mở rộng chương trình F-35, đồng thời tăng năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng. Đổi lại cam kết dài hạn từ chính phủ, Lockheed Martin sẽ đầu tư 7 tỷ USD vào các dự án hỗ trợ chương trình, qua đó mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả và củng cố chuỗi cung ứng. Tập đoàn dự kiến tiết kiệm hàng tỷ USD nhờ cơ chế định giá dài hạn và ưu đãi theo quy mô sản xuất.

Ngoài 850 máy bay chiến đấu, thỏa thuận còn bao gồm phụ tùng thay thế ban đầu, các bộ thiết bị nâng cấp, hoạt động bảo đảm kỹ thuật trong 10 năm và đơn đặt hàng từ khách hàng quốc tế. Theo tập đoàn, hiện có hơn 1.375 máy bay F-35 được triển khai trên toàn thế giới. Mỹ cũng vừa phê duyệt thương vụ bán 48 máy bay F-35 cho Ả-rập Xê-út, trị giá 24,3 tỷ USD vào tháng trước.

Lockheed Martin dự kiến, chương trình F-35 sẽ hỗ trợ hơn 315.000 việc làm và tạo ra gần 80 tỷ USD hoạt động kinh tế trong 10 năm tới. Cổ phiếu tập đoàn cũng tăng hơn 6% sau khi thỏa thuận được công bố.

Trần Phương/VOV-Washington
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