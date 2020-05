Lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra vào tháng 6

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay cho biết, Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày chiến thắng trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại sẽ diễn ra vào ngày 24/6 tới. Sự kiện trước đó đã bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.



“Tôi yêu cầu bắt đầu chuẩn bị cho lễ duyệt binh quân sự kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ở thủ đô Moscow và các thành phố khác. Chúng ta sẽ tổ chức sự kiện này vào ngày 24/6, ngày diễn ra cuộc duyệt binh lịch sử, huyền thoại của những người chiến thắng. Những người lính từ Quảng trường đỏ đã tiến thẳng ra chiến trường chiến đấu bảo vệ Moscow và Leningrad, Stalingrad, giải phóng châu Âu, tiến vào Berlin” - Tổng thống Nga nói.

Tổng thống Putin giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị lễ duyệt binh tại nhiều thành phố trên nước Nga. (Ảnh: Kremlin.ru)

Ông Putin đề nghị Bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu loại trừ mọi rủi ro về sức khỏe cho những người tham gia diễu hành, đảm bảo các yêu cầu an toàn nghiêm ngặt nhất trong quá trình chuẩn bị và tiến hành lễ duyệt binh.

Tổng thống giải thích rằng quyết định tổ chức Lễ duyệt binh trên cơ sở tình hình dịch Covid-19 ở hầu hết các khu vực trên đất nước và trong Lực lượng Vũ trang đã ổn định sau khi đỉnh dịch đã qua đi.

Trong ngày này, nước Nga sẽ chỉ tổ chức Lễ duyệt binh, trong khi Cuộc tuần hành của Trung đoàn bất tử sẽ được tổ chức sau đó hơn 1 tháng do không thể đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh và giãn cách xã hội bởi dòng người tham gia rất đông. Dự kiến Cuộc tuần hành diễn ra vào ngày 26/7, trùng với Ngày truyền thống của Hải quân Nga. Trong ngày này, Lực lượng Hải quân sẽ tổ chức lễ duyệt binh truyền thống tại các căn cứ của Hải quân Nga. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể được thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình dịch tễ học tại thời điểm đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người tham gia.

Lễ duyệt binh và cuộc tuần hành của Trung đoàn bất tử được tổ chức long trọng hàng năm vào ngày 9/5. Năm nay, những ngày lễ này đã được hoãn lại do tình hình phức tạp của dịch Covid-19 tại Nga. Thay vào đó, đúng ngày này, lần đầu tiên cuộc tuần hành của "Trung đoàn bất tử” đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tổng cộng, khoảng 3 triệu đơn đăng ký tham dự./.