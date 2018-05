Lebanon sẵn sàng cho ngày bầu cử lịch sử

Các biểu ngữ, logo và ảnh các ứng cử viên được treo tràn ngập trên nhiều tuyến phố, tòa nhà cao tầng trước ngày bầu cử Quốc hội Lebanon. Điều này cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ứng cử viên.

Các pano và biểu ngữ trước bầu cử ở Lebanon. Ảnh: Arabnews

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, nhiều cử tri Lebanon đang thờ ơ với cuộc bầu cử này. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Lebanon gần đây nhất vào năm 2009, chỉ hơn một nửa trong số 3 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu.

Xung đột giáo phái và căng thẳng chính trị ở Lebanon những năm qua đã làm mất niềm tin và hy vọng của người dân.

Theo Bộ Nội vụ Lebanon, cuộc bầu cử lần này có khoảng 3,7 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đáng chú ý, trong số 587 ứng cử viên cạnh tranh 128 ghế trong Quốc hội có 83 người là nữ.

Tuy nhiên, tỉ lệ nữ mới chỉ chiếm 11,37% tổng số ứng viên. Các ứng cử viên nữ nói rằng họ tham gia tranh cử để bảo vệ quyền con người thông qua chính trị và sẽ đấu tranh để sửa đổi các luật gây tổn hại cho phụ nữ.

Đụng độ nhỏ giữa những nhóm cử tri ủng hộ các ứng cử viên và đảng phái khác nhau đã xảy ra trong một vài ngày qua ở thủ đô Beirut. Điều đó cũng cho thấy tình hình an ninh và chính trị trước bầu cử rất phức tạp.

Nhất là khi Quốc hội Lebanon áp dụng luật bầu cử mới. Khoảng 30.000 binh sĩ và nhân viên an ninh sẽ tham gia vào kế hoạch an ninh quốc gia chung của quân đội Lebanon và Lực lượng An ninh nội bộ, để đảm bảo an toàn cho bầu cử.

Bộ trưởng Quốc phòng Lebanon - Yaacoub Sarraf kêu gọi tất cả người Lebanon phải tuân thủ các chỉ thị, yêu cầu, cũng như cảnh giác và hợp tác, tránh các hành động khiêu khích phá hoại quá trình dân chủ./.

