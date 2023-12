Lệnh ngừng bắn ở dải Gaza: Hy vọng giữa bóng tối chiến tranh

Nhóm con tin thứ 4, gồm 11 người mang 2 quốc tịch hôm qua đã được thả theo thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, nâng tổng số người Israel được thả lên 50, cùng với 19 công dân nước ngoài. Trong khi đó, 150 người Palestine cũng được thả khỏi các nhà tù của Israel.

Sau thông báo của Qatar, nước trung gian hoà giải chính cho cuộc xung đột cùng với Mỹ và Ai Cập, cả Israel và lực lượng Hamas tối qua đều xác nhận thông tin về việc gia hạn lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, Israel cũng tuyên bố vẫn cam kết tiêu diệt hoàn toàn Hamas và "chấm dứt 16 năm cai trị" của nhóm vũ trang này ở Gaza. Điều đó đồng nghĩa với việc nước này vẫn chưa từ bỏ ý định mở rộng cuộc tấn công trên bộ tại vùng lãnh thổ Palestine.

Cảnh tượng đổ nát sau cuộc không kích của Israel ở trại tị nạn Jabalia. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby đã hoan nghênh việc gia hạn lệnh ngừng bắn. Ông đồng thời bày tỏ hi vọng động lực này sẽ được tiếp tục: “Chúng tôi hoan nghênh việc lệnh ngừng bắn nhân đạo được gia hạn thêm 2 ngày đến hết ngày 29/11 theo giờ Israel. Điều này sẽ tạm thời giúp chấm dứt các cuộc giao tranh và tăng cường hoạt động viện trợ nhân đạo. Chúng tôi hi vọng lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài hơn nữa và sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cho rằng đã đến lúc thực thi giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt hoàn toàn những căng thẳng kéo dài giữa người Israel và người Palestine:

“Cộng đồng quốc tế có khả năng và cơ chế để thực thi giải pháp hai nhà nước. Các vấn đề đã được hai bên đàm phán trong suốt ba thập kỷ và chúng ta không thể để xung đột tái diễn do các chính sách không ủng hộ hòa bình và sự phân cực ngày càng gia tăng. Chúng tôi tin rằng đã đến lúc thực hiện giải pháp hai nhà nước, đã đến lúc thành lập nhà nước Palestine để cuối cùng chúng ta có thể chấm dứt cuộc xung đột này”.

Đối với nhiều người ở Gaza, lệnh ngừng bắn mang đến cho họ hi vọng, nhưng cũng là sự đau lòng khi lần đầu tiên được chứng kiến toàn bộ sự tàn phá của cuộc xung đột. Một đoạn phim mà Hãng tin AP ghi lại được cho thấy, một khu phức hợp gồm các toà dân cư nhiều tầng ở thị trấn miền Bắc Beit Hanoun đã bị san phẳng. Hầu hết các ngôi nhà đều bị phá huỷ hoặc hư hại nghiêm trọng, một số chỉ còn trơ khung bê-tông. Chiến dịch quân sự của Israel đã khiến 3/4 dân số Gaza phải rời bỏ nhà cửa và hiện tại hầu hết trong số 2,3 triệu dân của thành phố này đã di dời tới khu vực miền Nam. Thời tiết khắc nghiệt của mùa đông càng làm cuộc sống của họ thêm phần khó khăn:

“Tôi đến từ phương Bắc và ở đó chẳng còn gì cả. Miền Bắc đã bị san phẳng, không ai biết nhà của mình ở đâu, không biết tương lai sẽ ra sao”.

"Cuộc sống thật khó khăn. Mọi người đều cố gắng tìm chút gì để ăn, để duy trì sự sống và đảm bảo an toàn cho bản thân”.

Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, thoả thuận ngừng bắn giúp tăng quy mô cung cấp thực phẩm, nước sạch và thuốc men cho người dân. Tuy nhiên, con số 160 đến 200 xe tải mỗi ngày vẫn chưa bằng một nửa số lượng mà Gaza nhập khẩu trước xung đột:

“Lệnh ngừng bắn đã mang lại tia hi vọng giữa bóng tối của chiến tranh. Tôi thực sự hy vọng rằng điều này sẽ cho phép tăng cường viện trợ nhân đạo nhiều hơn nữa cho những người dân khốn khổ ở dải Gaza dẫu biết rằng điều đó là không đủ, cũng như không thấm vào đâu so với nhu cầu và quy mô cuộc khủng hoảng mà họ đang phải đối mặt”.

Các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục nhằm chấm dứt căng thẳng giữa Israel và Hamas, cũng như ngăn không cho xung đột lan rộng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ tới Israel, Bờ Tây và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất trong tuần này để thảo luận về việc trao trả các con tin, duy trì các dòng viện trợ, cũng như tương lai của dải Gaza và sự cần thiết của một nhà nước Palestine độc ​​lập.