Cảnh báo được ông Jean-Pierre Lacroix, trưởng phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL), đưa ra hôm 4/11, sau chuyến thị sát tới khu vực Trung Đông. Ông Lacroix cho biết các quan chức Lebanon đã bày tỏ quan ngại về viễn cảnh không còn sự hiện diện của bên thứ 3 tại Lebanon, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra đụng độ, đồng thời duy trì kênh liên lạc mở giữa các lực lượng của Lebanon và Israel.

Liên hợp quốc cảnh báo khoảng trống an ninh tại Lebanon. Ảnh: Reuters

Theo người đứng đầu phái bộ Liên hợp quốc, khoảng 10.000 binh sỹ UNIFIL đang triển khai tại khu vực nằm giữa phòng tuyến của Israel và đường Xanh ở phía Nam Lebanon. Bên cạnh nhiệm vụ ngăn xung đột bùng phát, UNIFIL còn đóng vai trò quan trong việc điều phối hoạt động nhân đạo tại khu vực. Vì vậy, trong trường hợp UNIFIL rút đi, khoảng trống không chỉ hình thành trong sứ mệnh giám sát ngừng bắn, mà còn trong điều phối hoạt động nhân đạo và ngăn ngừa nguy cơ leo thang ngoài dự tính.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNIFIL), được triển khai từ năm 1978 với sự mệnh giám sát lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, tại khu vực dọc biên giới hai nước. Tuy nhiên, theo quyết định mới nhất của Hội đồng Bảo an, sứ mệnh của UNIFIL sẽ hết hiệu lực cuối năm nay và quá trình rút khỏi Lebanon hoàn tất trong năm 2027. Ông Lacroix cho rằng Hội đồng Bản an Liên hợp quốc cần sớm làm rõ lực lượng nào sẽ thay thế sứ mệnh của UNIFIL, nhằm tránh những khoảng trống an ninh nguy hiểm có thể hình thành tại Lebanon trong tương lai.