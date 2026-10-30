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Liên hợp quốc cảnh báo tình hình nhân đạo tiếp tục xấu đi tại Gaza và Bờ Tây

Thứ Sáu, 07:14, 30/10/2026
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VOV.VN - Liên hợp quốc hôm qua (29/10) cảnh báo các cuộc không kích và hoạt động quân sự tiếp tục đe dọa an toàn của dân thường Palestine tại Dải Gaza và Bờ Tây, trong khi điều kiện sống và chăm sóc y tế ngày càng khó khăn.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA), một kho hàng của Liên hợp quốc tại Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, đã bị các mảnh vỡ từ một cuộc không kích gần đó rơi trúng, song không có nhân viên nào bị thương. Trong tuần qua, khoảng 100 gia đình Palestine mất lều trú ẩn và tài sản do không kích, hỏa hoạn và các sự cố khác. Các tổ chức nhân đạo đang khẩn trương hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng.

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Trong tuần qua, khoảng 100 gia đình Palestine mất lều trú ẩn và tài sản do không kích, hỏa hoạn... Ảnh: AP

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp đang là vấn đề sức khỏe phổ biến nhất tại Gaza. Tình trạng quá tải tại các khu trú ẩn, hệ thống nước sạch và vệ sinh xuống cấp cùng sự thiếu hụt thuốc men đang làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tại Bờ Tây, khoảng 3.000 người Palestine vẫn phải sơ tán khỏi hai khu dân cư ở thành phố Hebron do các hoạt động quân sự và hạn chế đi lại của lực lượng Israel, gây gián đoạn sinh kế, giáo dục và dịch vụ y tế.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) kêu gọi các bên tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ dân thường và nhân viên cứu trợ, bảo đảm người dân phải di dời được trở về an toàn, đồng thời dỡ bỏ các hạn chế đối với hàng viện trợ nhân đạo và tăng cường nguồn tài chính hỗ trợ Gaza.

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Israel tiếp tục tấn công tại Gaza làm hàng chục người chết và bị thương

VOV.VN - Không ngoài lo ngại của giới phân tích, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tấn công người Palestine trong bối cảnh bầu cử tại Israel tới gần. Trong đó, các cuộc tập kích mới nhất trong ngày hôm qua của quân đội Israel tại dải Gaza, khiến ít nhất 7 người chết, hàng chục người bị thương.

Hoàng Nguyễn/VOV1 (biên dịch)
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