Liên hợp quốc đánh giá cao vai trò của Ai Cập cho ổn định Libya

Trong bài phát biểu tại cuộc họp Ủy ban hỗn hợp quân sự Libya ngày 7/2, tại Cairo, đặc phái viên Liên hợp quốc tại Libya Abdoulaye Bathily đánh giá cao vai trò nước chủ nhà Ai Cập và những nỗ lực của các lực lượng Libya trong thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Ông Bathily nhấn mạnh, lộ trình an ninh là một trụ cột quan trọng để mở đường cho việc thiết lập một môi trường kinh tế và chính trị thuận lợi ở Libya. Cuộc họp Ủy ban hỗn hợp quân sự Libya đã tập trung thảo luận kế hoạch rút các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê khỏi Libya.

Ai Cập và LHQ thúc đẩy ổn định ở Libya (Ảnh: Ahramonline)

Về phần mình, Ai Cập đánh giá cao những nỗ lực đã đạt được trong thời gian qua của các nhà lãnh đạo quân sự Libya, đồng thời biểu dương ý chí mạnh mẽ, nghiêm túc và kiên định của họ trong đối mặt với những thách thức cũng như sự đồng thuận của các bên vì sự ổn định và hòa bình,thống nhất đất nước. Ai Cập cũng như cộng đồng quốc tế ủng hộ hoàn toàn những nỗ lực của Ủy ban hỗ hợp quân sự Libya nhằm thống nhất cơ sở quân sự và hoàn thành các nỗ lực chính trị tiến tới tổ chức các cuộc bầu cử công bằng và minh bạch. Ai Cập cũng sẽ hỗ trợ Libya để tất cả các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê rút khỏi các vùng đất của Libya.

Libya đã lâm vào bế tắc chính trị kể từ tháng 12/2021. Đất nước này hiện đang bị chia cắt thành hai chính phủ trong đó một trụ sở tại Tripoli, do ông Abdul-Hamid Dbeibah lãnh đạo và một do quốc hội ở phía đông chỉ định và do ông Fathi Bashagha lãnh đạo. Ông Dbeibah, người từ chối chuyển giao quyền lực trước khi tổ chức bầu cử, đã khẳng định vào đầu tháng 1 vừa qua rằng chính phủ của ông sẵn sàng tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2023. Ai Cập đã nhiều lần khẳng định tổ chức bầu cử là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Libya. Libya không thể tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 12/2021 như kế hoạch trước đó do những bất đồng về luật bầu cử giữa các đảng phái ở Libya./.