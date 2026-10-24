Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine

“Tổng Thư ký hoan nghênh thông báo của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine đã được đàm phán, dự kiến sớm bắt đầu tại thị trấn Alyoshki, đồng thời biểu dương nỗ lực của tất cả những người đã đóng góp vào kết quả đó”, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric nêu trong tuyên bố, đồng thời cho biết ông Guterres đánh giá cao những nỗ lực của các bên góp phần đạt được thỏa thuận này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại Alyoshki. Ảnh: AP

Ông Guterres hy vọng thỏa thuận này cùng những bước đi tiếp theo sẽ góp phần giảm bớt tình trạng nhân đạo nghiêm trọng tại Oleshky, cho phép khẩn trương chuyển hàng cứu trợ thiết yếu và tổ chức sơ tán người dân một cách an toàn, tự nguyện, tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng bày tỏ mong muốn các thỏa thuận tương tự có thể được mở rộng sang những khu vực khác, nơi dân thường đang phải chịu ảnh hưởng của xung đột.

Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất, Đại tướng Valery Gerasimov cho biết quân đội Nga sẽ thực thi lệnh ngừng bắn tại hướng Kherson từ 4h ngày 27/10, theo giờ Moscow, nhằm phục vụ các hoạt động nhân đạo.

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn tại khu vực Alyoshki từ ngày 29/10, nhằm bảo đảm việc chuyển hàng cứu trợ nhân đạo và chuẩn bị sơ tán dân thường thông qua một hành lang an toàn đặc biệt.

Theo thông báo, một tổ chức truyền thông độc lập của Mỹ sẽ giám sát và ghi lại hoạt động của các nhóm Nga và Ukraine trên thực địa trong suốt quá trình triển khai thỏa thuận.